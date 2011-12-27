برگزیده های "سینما حقیقت" نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول این برنامه که طی سه سانس بعدازظهر در ساعت های 14:30 ، 16:30 و 18:30به روی گرده می رود فیلم‏های مستند 47/2 به کارگردانی آرش لاهوتی، بازگشت یک ناوشکن ساخته نصیر درویشوند، شهر پولکی به کارگردانی محسن خان‏جهانی، القهوه ساخته مرتضی مطوری، گاندو به کارگردای مازیار مشتاق گوهری و حماسه تیس ساخته محمدعلی هاشمزهی به نمایش عمومی در خواهد آمد.

در همین راستا قرار است پنجشنبه 8 دی ماه فیلم های "وقتی ابرها پایین می‏آیند" به کارگردانی معین کریم‏الدینی، گاودانه ساخته علی فتح‏لایق‏زاده، تامان خالا به کارگردانی علی دلکاری، خوش آمدید به موگادیشو ساخته عابدین مهدوی، پایا به کارگردانی پروانه مرزبان، صادق دقیقی، غزه 85 مایل ساخته سعید صادقی و عروسی عشایر به کارگردانی حسن قهرمانی نمایش داده می شود.

همچنین جمعه 9 دی ما فیلم های یک آن به کارگردانی رایا نصیری، مهرا ساخته حسن نقاشی، انسانم آرزوست به کارگردانی محمدعلی هاشمزهی، نویسنده بودن ساخته مصطفی آل‏احمد، میز نگاره‏ها به کارگردانی سید وحید طباطبائیان، علی شیر خدا ساخته محمدجعفر باقری‏نیا و وداع با طبیعت ساخته میلاد ثابت‏کار از دیگر فیلم هایی هستند که در سه روز نخستین نمایش برگزیده ها و نامزد دریافت جایزه پنجمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت به روی پرده نقره ای می روند.

لازم به ذکر است ورود برای علاقمندان آزاد است.