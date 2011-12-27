برگزیده های "سینما حقیقت" نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول این برنامه که طی سه سانس بعدازظهر در ساعت های 14:30 ، 16:30 و 18:30به روی گرده می رود فیلمهای مستند 47/2 به کارگردانی آرش لاهوتی، بازگشت یک ناوشکن ساخته نصیر درویشوند، شهر پولکی به کارگردانی محسن خانجهانی، القهوه ساخته مرتضی مطوری، گاندو به کارگردای مازیار مشتاق گوهری و حماسه تیس ساخته محمدعلی هاشمزهی به نمایش عمومی در خواهد آمد.
در همین راستا قرار است پنجشنبه 8 دی ماه فیلم های "وقتی ابرها پایین میآیند" به کارگردانی معین کریمالدینی، گاودانه ساخته علی فتحلایقزاده، تامان خالا به کارگردانی علی دلکاری، خوش آمدید به موگادیشو ساخته عابدین مهدوی، پایا به کارگردانی پروانه مرزبان، صادق دقیقی، غزه 85 مایل ساخته سعید صادقی و عروسی عشایر به کارگردانی حسن قهرمانی نمایش داده می شود.
همچنین جمعه 9 دی ما فیلم های یک آن به کارگردانی رایا نصیری، مهرا ساخته حسن نقاشی، انسانم آرزوست به کارگردانی محمدعلی هاشمزهی، نویسنده بودن ساخته مصطفی آلاحمد، میز نگارهها به کارگردانی سید وحید طباطبائیان، علی شیر خدا ساخته محمدجعفر باقرینیا و وداع با طبیعت ساخته میلاد ثابتکار از دیگر فیلم هایی هستند که در سه روز نخستین نمایش برگزیده ها و نامزد دریافت جایزه پنجمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت به روی پرده نقره ای می روند.
لازم به ذکر است ورود برای علاقمندان آزاد است.
