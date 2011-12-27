به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه کشتی ورزش اول کشور است، اظهار داشت: ما به همراهی و همفکری تمامی اصحاب رسانه برای موفقیت کشتی در رقابت های مهم پیش رو از جمله المپیک نیازمندیم.

وی در مورد دلایل حضور خود در فدراسیون در آستانه رقابت های المپیک اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان با توجه به منع قانونی سازمان بازرسی چاره ای جز تغییرات در مدیریت فدراسیون کشتی نداشت و هیچ گونه مسئله دیگری در میان نیست.

خطیب در مورد تغییرات صورت گرفته در هیئت های کشتی برخی استان ها از جمله کردستان تصریح کرد: تغییرات در هیئت کشتی کردستان با توجه به نظر استاندار و حواشی که در رقابت های قهرمانی کشور به وجود آمد، ایجاد شد و در این میان ما در حال سر و سامان دادن به اوضاع هیئت هایی هستیم که فاقد رئیس یا سرپرست هستند.

وی در مورد شایعه تغییرات در کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی گفت: من با تمام وجود از محمد بنا و غلامرضا محمدی حمایت می کنم و در خدمت این دو مربی هستم.

وی در پایان با اشاره به اینکه رسانه ها یار هشتم کشتی هستند، خاطرنشان کرد: برای افزایش حقوق مربیان و همچنین استفاده از منابع مالی مناسب در فدراسیون برنامه های خاصی داریم که آن را دنبال می کنیم.

در ادامه این نشست محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به اینکه پس از تغییر یزدانی خرم مقداری اضطراب داشتم، گفت: با حضور خطیب و دلگرمی هایی که وی به ما داد، به ادامه کار امیدوار شدم.

وی ادامه داد: به احتمال 99 درصد در رقابت های گزینشی قزاقستان 4 سهمیه باقیمانده را کسب می کنیم، البته در اوزان 55 و 74 کیلوگرم کمی کار ما مشکل است.

بنا تصریح کرد: از اینکه پس از مدت ها در میان جمع تمامی اهالی رسانه هستم بسیار خوشحالم و این یکی از بهترین روزهای زندگی من است.

دارنده مدال نقره ای جهان در پایان خاطرنشان کرد: این تیم کشتی فرنگی ایران می تواند در رقابت های المپیک لندن به یک نتیجه جاودانه دست یابد.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در این نشست با اشاره به اینکه همواره از انتقادهای سازنده استقبال می کند، گفت: برنامه اول ما کسب 3 سهیمه باقیمانده در رقابت های گزینشی قزاقستان است و تا پیش از المپیک نیز تنها در رقابت های جام ویلکوفسکی لهستان شرکت می کنیم.

وی در پایان افزود: از مسئولان سیما به خاطر عدم توجه به قهرمانان کشتی گله مندم و از آنها انتظار دارم در این 7 ماه باقیمانده توجه ویژه ای به رشته کشتی داشته باشند. در دهه 90 همه قهرمانان کشتی را می شناختند اما امروز هیچ کس امثال صادق گودرزی ها را نمی شناسد.

این نشست خبری با حضور منتقدان سابق فدراسیون کشتی برگزار شد و از سوی برخی خبرنگاران نیز سوالاتی در مورد دلایل ثبت نام دیرهنگام خطیب از وی پرسیده شد که خطیب نیز بیماری خود را دلیل این امر عنوان کرد.