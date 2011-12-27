دولت برای رفع آلودگی هوای تهران اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی در جلسه عمومی دیوان عالی کشور با بیان اینکه خداوند تمام کاستیها ، فتنه ها، گرانیها، معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را از ناحیه خود بشر می داند گفت: خداوند هرگز نمی خواهد که این گرفتاریها باشد و این دستهای ناپاک است که اینها را به وجود می آورد.
وی افزود: بخش مهمی از گناهان که دامان ما را می گیرد و مصیبتهایی که به انسان می رسد در اثر ندانم کاریها و عدم دقت در کارهاست که بدون مشورت و سهل انگاری انجام می گیرد و اثر تکوینی کارهای خود انسان است.
رئیس هیات عمومی اظهار داشت: خداوند همه چیز را پاک آفریده و در اختیار بشر قرار داده است. آب وهوا را خداوند پاک و سالم آفریده ولی بدست بشر آلوده می شود این هوای آلوده کلان شهرها بدست خود ما آلوده شده است هم دولت و هم ملت و اگر اینها دست به دست هم بدهند می توان از هوای پاک بهره مند شد.
رئیس دیوانعالی کشور اظهار داشت: متاسفانه اکثر خودروها بصورت تک سرنشین تردد می کنند و مردم باید در این زمینه مراعات کنند البته دولت هم باید وسایل حمل و نقل عمومی را گسترش دهد تا مردم مجبور به استفاده از خودروهای شخصی نباشند .
