بیماری خوشبینی به دشمن، برخی را به مهلکه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود: خوش بینی به دشمن و ارتباط نامشروع با سرشاخه های نفاق و کف رد برخی بدنه نخبگی باعث شدند اینها در پازل دشمن علم کنند با پشت کردن به مردم، انقلاب و مقام معظم رهبری، امنیت ملی را به مخاطره اندازند. خداوند در قرآن و در سوره مائده به این بیماری اشاره می فرماید و نوید می دهد اینها به زودی از آنچه که در دارند پشیمان می شوند. ما نیز امیدواریم اینها با اعلام پشیمانی و اظهار ندامت به دامن اسلام و انقلاب برگردند.

حبیبی با اشاره به حضور عظیم مردم در حماسه 9 دی 88 تصریح کرد: بیماری وادادگی در برابر دشمن فقط با حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب و اسلام معالجه شد. برخورد سیاسی و امنیتی با وادادگان جواب نداد و مردم استین بالا زدند و خائنین را بر سر جای خودشان نشاندند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی استبداد در رای و التقاط فکری را زمینه ساز وادادگی در برابر دشمن دانست و تاکید کرد: خودشیفتگی سیاسی باعث می شود انسان نقد عقلایی به عملکرد خود نداشته باشد و به خیر خواهی دیگران هم توجه نکند، لذا در برابر دوستان انقلاب می ایستد و برای این ایستادگی هزینه پناهندگی به دشمن را می پردازد این عده زمانی بیدار می شوند که دیگر دیر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما به فضل الهی شاهد یک انتخابات پرشور خواهیم بود بنده از همه کسانی که شرایط نمایندگی را دارند تقاضا می کنم ثبت نام کنند.

وی افزود: مردم حق دارند به کسی که او را با معیارهای انقلاب و اسلام منطبق می دانند رای دهند. ما باید به تشخیص مردم احترام بگذاریم.

وی تصریح کرد: انتخابات آینده، آوردگاه سلایق و علایق سیاسی متفاوت است. ما باید این تفاوت را به رسمیت بشناسیم.

حبیبی ادامه داد: دشمن دو راهبرد اساسی در انتخابات آینده را از سوی رسانه های خود دنبال می کند 1- کاهش مشارکت 2- راهیبابی عناصر ضعیف و وابسته به خود به مجلس. مردم باید با حضور هوشمنددانه خود این دو راهبرد را به شکست منجر نمایند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص تلاش جبهه متحد اصولگرایان در ارائه فهرست واحد گفت: رایزنی در مورد مصادیق از مدت ها پیش آغاز شده است و فهرست مشترک ارائه خواهد شد.

حبیبی تاکید کرد: مجلس آینده باید یک مجلس دشمن ستیز، آگاه به مطالبات مردم و رهبری و پاسخگو به نیازهای اساسی کشور بادش. مجلس باید نقش خود را در غوغای بیداری اسلامی در منطقه و جنبش ضد سرمایه داری در اروپا و آمریکا به خوبی ایفا کند.

وی با اشاره به پایان سال 2011 اظهار داشت: مهتمرین حادثه سال گذشته پدیداری بیداری اسلامی و ظهور جنبش ضد سرمایه داری در غرب است ما اکنون در مسیر یک پیچ تند تاریخ قرار داریم. اگر غفلت کنیم آسیب می بینیم ولی اگر فرصت ها را دریابیم گام های بزرگی به سمت ظهور منجی و تمهید قیام قائم آل محمد (ص) خواهیم داشت.

حبیبی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به انفجار های بغداد، کابل و دمشق خاطر نشان کرد: سلسله انفجارهای کور در سه کشور اسلامی در منطقه، انتقام آمریکایی ها از شکست در مداخله نظامی در منطقه است. کسانی که خواهان استمرار حضور غرب و به ویژه آمریکایی ها هستند به توهم و نا امنی دامن می زنند تا شاید دو روز بیشتر آمریکایی ها در منطقه بمانند. حال آنکه دیگر دیر شده است حتی خود آمریکایی ها هم می دانند که باید گور خود را گم کنند و از منطقه بروند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان تفاهم حماس و فتح را یک گام مثبت برای همگرایی ملت فلسطین دانست و بیان داشت: ما از تفاهم حماس و فتح استقبال می کنیم.

وی اضافه کرد: تشکیل یک جبهه متحد در داخل سرزمین های اشغالی، کابوسی برای رژیم اشغالگر قدس است. ما امیدواریم رهبران فلسطینی ارزش این اعتماد و همبستگی را در تداوم مقاومت علیه مظالم رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه نشان دهند.