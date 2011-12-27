به گزارش خبرگزاری مهر، "فروغ دانش" عنوان ویژه برنامه ای از گروه قرآن و معارف عمومی رادیو قرآن است که به تحلیل شخصیت علمی امام محمدباقر (ع) و تربیت شاگردان متعدد از سوی ایشان می پردازد.

حجت الاسلام مهدی بنکدار کارشناس برنامه "فروغ دانش" ضمن تحلیل شخصیت علمی امام محمدباقر(ع) به نقش ایشان در حفظ دین اشاره می کند و با بیان نکات تفسیری ابعاد شخصیتی آن امام همام را مورد بررسی قرار می دهد.



از بخش های دیگر این ویژه برنامه معرفی کتاب و ارتباط با شنوندگان است.



"فروغ دانش" از ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه بر روی موج اف ام ردیف100مگاهرتز پخش می‌شود.

