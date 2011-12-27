  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

"فروغ دانش" از رادیو قرآن پخش می‌شود

ویژه برنامه "فروغ دانش" سه شنبه 6 دی ماه به مناسبت روز ولادت امام محمد باقر (ع) از رادیو قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فروغ دانش" عنوان ویژه برنامه ای از گروه قرآن و معارف عمومی رادیو قرآن است که به تحلیل شخصیت علمی امام محمدباقر (ع) و تربیت شاگردان متعدد از سوی ایشان می پردازد.

حجت الاسلام مهدی بنکدار کارشناس برنامه "فروغ دانش" ضمن تحلیل شخصیت علمی امام محمدباقر(ع) به نقش ایشان در حفظ دین اشاره می کند و با بیان نکات تفسیری ابعاد شخصیتی آن امام همام را مورد بررسی قرار می دهد.

از بخش های دیگر این ویژه برنامه معرفی کتاب و ارتباط با شنوندگان است.

"فروغ دانش" از ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه بر روی موج اف ام ردیف100مگاهرتز پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1494697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها