به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی ثبت احوال، با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان جعل اسناد هویتی از سوی اتباع بیگانه و بی هویت در کشور و در استانهای مرزی از جمله خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار داشت: این موضوع در بعد اجتماعی یک معضل اساسی در کشور است.

وی تشکیل خانواده و تولد فرزندان این گونه افراد را از مشکلات و چالش های ازدواج با افراد دارای اسناد جعلی در کشور دانست و افزود: این موضوع به عنوان دغدغه اصلی مسئولان در دست پیگیری بوده که تاکنون مرتفع نشده است.

افشاری با اشاره به وجود مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان، تصریح کرد: این کشور دارای مشکلات متعدد اجتماعی بوده و زندگی اتباع بیگانه با اسناد جعلی در استان نیازمند برنامه ریزی ها و اقدامات جامع از سوی مسئولان است.

وی اجرای طرح مکانیزه کردن شناسنامه ها را از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از جعل اسناد هویتی عنوان کرد و بیان داشت: این طرح در استان نیز آغاز شده و هم اکنون ولادت های جدید و شناسنامه های مفقود شده به صورت مکانیزه در استان صادر می شود.

افشاری آرشیو الکترونیک اسناد هویتی را از دیگر اقدامات ثبت احوال برای جلوگیری از جعل اسناد برشمرد و افزود: این طرح به منظور ساماندهی مسائل مربوط به پرسنل و خدمات دهی به شهروندان در دستگاه های اجرایی طراحی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ثبت وقایع چهارگانه را پایه و اساس برنامه ریزی در کشور دانست و بیان کرد: در این راستا باید ثبت وقایع قانونی در مهلت قانونی در جامعه فرهنگ سازی شده و به ثبت 100 درصدی برسد.

افشاری به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه سیاسی این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، چرا که در انتخابات آمار و ملاک های ارزیابی و شناسایی اتباع ایرانی در اولویت نخست انتخاب نامزدها است.

وی با بیان اینکه ثبت احوال نقش مهمی در حوزه زیرسازی ساختارهای دولت الکترونیک دارد، عنوان کرد: این امر در حوزه اجتماعی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و همه خدمات شهری اعم از ارائه تسهیلات و غیره براساس برخورداری افراد از اسناد هویتی انجام می شود.

افشاری با اشاره به اهمیت ثبت احوال در حوزه اقتصادی کشور، تصریح کرد: پرداخت یارانه ها از نمونه های بارز این موضوع است به طوریکه برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان کشور براساس آمار و اطلاعات جامع قابلیت اجرا شدن دارد.

وی به آمار سرشماری نفوس و مسکن امسال اشاره کرد و ادامه داد: طبق آخرین آمار جمعیت کشور از کاهش رشد 1.3 درصدی طی پنج ساله گذشته برخوردار بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ایران ظرفیت اسکان 150 میلیون نفر را دارد، یادآور شد: در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که علاوه بر رشد جمعیت، به همان نسبت امکانات و نیازهای مردم نیز تامین شود.