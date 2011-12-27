رشد نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در بازدید از مراحل ساخت مجموعه مستند تلویزیونی مردان هور اظهارداشت: رزمندگان و شهدای گرانقدر در دوران دفاع مقدس هیچ گونه دلبستگی به ظاهر دنیوی نداشتند و همین امر موجب شد تا آنان با قلبی آرام و سرشار از ایمان در برابر دشمن تا دندان مسلح بایستند.



وی بر ضرورت ترویج فرهنگ شهادت در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به توطئه های دشمنان در عصر کنونی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه بین نسل جوان ضروری است.



امام جمعه قزوین تصریح کرد: نسل جوان ما با رسیدن به موفقیت های بزرگ علمی و قبول مسئولیت های سنگین موجبات سرافرازی و پیروزی انقلاب اسلامی را بیشتر از گذشته فراهم کرده است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری حراست نظام برآمده از خون شهدا را با اهمیت دانست و گفت: باید بدانیم که برچیده شدن سلطه طاغوت و برپایی نظام اسلامی به چه قیمتی و با ریخته شدن چه خونهایی حاصل شده است که باید قدر این نظام را دانسته و از ارزشهای آن حفاظت کنیم.

وی بیان کرد: با یاد شهدا متوجه می شویم که این نظام راحت به دست نیامده و باید از ارزشهای والای شهدا حفاظت و پاسداری کنیم.

آیت الله باریک بین ضمن قدردانی از کارگردان و تهیه کننده این مستند ارزشمند عنوان کرد: شهدا به شما عوامل و دست اندرکاران مجموعه به طور یقین کمک خواهند کرد زیرا کار شما بزرگ و الهی بوده و در نزد خداوند نیز دارای اجر و پاداش است.

فرهاد مختاری تهیه کننده مستند مردان هور در پایان از جمع آوری اسناد و تصاویر شهدای استان قزوین برای ساخت این مجموعه گزارشی ارائه کرد.



