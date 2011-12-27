دفتر ICT روستایی روستای "دره دراز" کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ICT روستایی روستای دره دراز کرمانشاه رتبه برتر دومین همایش ملی دفاتر پیشخوان کشور را کسب کرد.

این دفتر که امور مربوط به پیشخوان دولت را انجام می دهد از مزایای آن می توان به کاهش تردد و رفت و آمد کشاورزان به شهر و حل و بررسی مسائل و مشکلات این قشر جامعه اشاره کرد.

دفتر ICT روستایی دره دراز حومه شهرستان کرمانشاه، مورد بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه دفتر ICT روستایی دره کرمانشاه قرار گرفت.

کلانتری در خصوص مزایای این دفاتر می گوید: قطعا تسریع و تسهیل در امور خدمت رسانی به روستاها جزو وظایف تمامی دستگاه های اجرایی استان است که ایجاد دفاتر روستایی ICT نمونه کوچکی از این خدمات هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه با اشاره به پیش رو بودن استان کرمانشاه در تاسیس دفاتر ICT شهری و روستایی، افزود: خوشبختانه با پیگیریهای مسؤلین ذیربط در امور خدمت رسانی الکترونیک به تمام نقاط استان بخصوص مناطق محروم، تعداد دفاتر پیش خوان و ICT شهری ـ روستایی به 400 مورد رسیده است.

