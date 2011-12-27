افزایش بودجه مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ اصلاح قوانین برای جلوگیری از قاچاق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز سه شنبه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی قاچاق کالا و ارز در کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای اصناف کشور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا برگزار شد.

محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیر علنی در جمع خبرنگاران به بیان جزئیات جلسه امروز پرداخت.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات غیر علنی بررسی مسائل مهم کشور هر از چند گاهی به درخواست دستگاههای مربوطه یا نمایندگان برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری این جلسات به صورت غیر علنی به معنای طرح مسائل محرمانه در این جلسات نیست بلکه طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی در صورتی که این جلسات به صورت علنی برگزار شوند مسئولان وقت محدودی برای بیان نقطه نظرات خود دارند اما در جلسه غیر علنی این محدودیت وجود ندارد.

وی افزود: در این جلسه آقای مرتضوی، رئیس شورای اصناف، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و عموم دستگاههایی که به بخش تولید و تجارت و بحث قاچاق مربوط می شوند صحبت کردند.

کوهکن در ارتباط با نتیجه جلسه امروز گفت: قاچاق کالا و ارز به دولت و ملت آسیب می زند، کالاهای قاچاقی که در اختیار مردم قرار می گیرد از استانداردهای لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش ندارد، دولت نیز حق و حقوق خود برای واردات کالا را دریافت نمی کند و مجبور به صرف هزینه زیادی برای برخورد با قاچاقچیان است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز مقرر شد مجلس و کمیسیون ها فضاهای باز قانونی را که موجب سوء استفاده قاچاقچیان است را با اصلاح قوانین ببندند و همچنین در آستانه تدوین بودجه سال 1391 دستگاههای مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز را تقویته کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در ابتدای جلسه صحن علنی رئیس مجلس شورای اسلامی با رای گیری از نمایندگان دستور جلسه امروز را تغییر داد و برگزاری جلسه غیر علنی برای بررسی قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد.