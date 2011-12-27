دیگر هیچ ساخت و سازی در محوطه تئاتر شهر انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به تغییر هواکش های مترو چهار راه ولی عصر گفت: محل استقرار هواساز مترو از محوطه پارک شهر جابه جا شده و در محوطه پارک شهر و روبه روی ساختمان تئاتر شهر هیچ ساخت و سازی انجام نمی شود.

وی ادامه داد: در محوطه رو به روی تئاتر شهر قرار بود احداث هواساز مترو به انجام رسد اما از آنجایی که هنوز کار احداث آغاز نشده بود با درخواست شورا این اقدام متوقف شد ، که در این مورد باید از شهرداری تهران تشکر کرد.

وی ادامه داد: کارگاهی نیز برای احداث زیر گذر هم اکنون در محوطه پارک شهر قرار دارد که آن نیز تا پایان سال جمع آوری می شود، چرا که به دلیل وجود یکسری وسایل فنی زودتر از این زمان نمی توان آن را انتقال داد.

سخنگوی شورای شهر ادامه داد: انتقال هواساز مترو از محوطه پارک شهر هزینه بر بوده اما شهرداری به دلیل احترام به خواسته هنرمندان شهر قرار شد آن را از این مکان جابه جا کند که این اقدام صورت گرفت. هزینه این انتقال هم قرار است از محل صرفه جویی های شهرداری تامین شود.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: در کمیسیون عمران شورا، بحث کف سازی ومحوطه سازی محوطه پارک شهر روبه روی ساختمان تاتر شهر مطرح شد. اما به نظر رسید که محوطه سازی بیرون پارک با توجه به ارزش های ساختمان تئاتر شهر با این ساختمان هماهنگ نبوده و قرار شد از این منظر بررسی های لازم در کمیته معماری کمیسیون عمران انجام شود و در صورت تایید شهرداری برای اجرای مطلوب اقدامات لازم انجام شود.

در ادامه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر نیز از شهرداری تهران به دلیل این عملکرد تشکر کرد.

در بخش دیگری از این جلسه حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر در خصوص برگزاری سی امین جشنواره فجرانقلاب اسلامی عنوان کرد: این جشنواره باید در برج میلاد برگزار شود چرا که برج میلاد نشانگر شانیت انقلاب اسلامی است و در هیچ مکان دیگری این شانیت وجود ندارد.