جزئیات جلسه غیر علنی مجلس در بررسی قاچاق کالا و ارز

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در رابطه با جلسه غیر علنی امروز که با موضوع بررسی قاچاق کالا و ارز در کشور برگزار شده بود، گفت: در این جلسه در رابطه با کنترل واردات محصولات غیر ضروری از طریق قاچاق به کشور صحبت شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز خلیلیان وزیر کشاورزی، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، فراهانی رئیس شورای اصناف کشور، فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی و رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی به بیان دیدگاههای خود و اقدامات صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند.

قنبری با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی از عدم همکاری سایر وزارتخانه ها با این وزارتخانه برای کاهش واردات گلایه داشت آمارهایی را مبنی بر کاهش واردات ارائه داد و در مخالفت وزارتخانه اش با واردات بی رویه صحبت کرد و در پایان نیز خواستار همکاری سایر وزارتخانه ها با وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار محصولات کشاورزی شد.

وی ادامه داد: وزیر بازرگانی نیز بسیار مختصر در رابطه با ضرورت همکاری مجلس و دولت برای کنترل واردات و تلاش های این وزارتخانه در راستای کاهش واردات محصولات غیر ضروری صحبت کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی افزود: مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه غیر علنی آمارهایی را از تلاش های این سازمان برای کنترل قاچاق کالا و ارز ارائه داد.

قنبری در پایان در رابطه با ارزیابی اش از جلسه غیر علنی امروز تاکید کرد: به نظر من مسئولان حاضر در این جلسه سعی در توجیه عملکرد سازمان خود در واردات بی رویه و قاچاق و مقصر جلوه دادن سایر دستگاهها داشتند.