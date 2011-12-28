کاهش فروش "آی- فن" در بازار اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، بحران اقتصادی اروپا و کاهش مداوم قیمت تلفنهای همراه هوشمند متنوع برپایه سیستم عامل آندروئید به روشی منفی بر روی فروش "آی- فن 4S" در اروپا تاثیر گذاشته است.

درحقیقت مشکل کاهش فروش مدل جدید تلفن همراه هوشمند اپل در اروپا به دلیل ویژگیهای این محصول نیست بلکه به سادگی نتیجه بحران اقتصادی شهروندان اروپایی و قیمت بالای "آی- فن" است.

اطلاعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی "کانتار وورد پانل کام تک" جمع آوری شده است "آی- فن 4S" در ماه اکتبر در کشورهای انگلیس، استرالیا و آمریکا فروش خوبی داشته اما در اروپا به ویژه در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نسل جدید این تلفن همراه هوشمند فروش پایینی به ثبت رسانده است.

برپایه این اطلاعات، در مدت یکسال در فرانسه رقم بازار اپل از 29 درصد به 20 درصد و در آلمان از 27 به 22 درصد کاهش یافته است.

این درحالی است که فروش دستگاههای موبایلی که برپایه سیستم عامل "آندروئید" گوگل هستند در بازار اروپا بین 46 درصد تا 61 درصد برپایه استقبال در بازارهای محلی رشد داشته است. به طوریکه تلفنهای همراه هوشمند HTC، سامسونگ، سونی اریکسون، ال. جی و موتورولا فروش بهتری نسبت به "آی- فن 4S" داشته اند.

براساس گزارش وب نیوز، از سه ماهه سوم 2010 تا سه ماهه سوم 2011 رقم بازار اپل در بازار موبایل آمریکا از 25 درصد به 36 درصد افزایش داشته و در بازار انگلیس این رشد از 21 درصد به 31 درصد بوده است.