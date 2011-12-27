اخبار مربوط به شهادت امام موسی صدر قابل اعتنا نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امیرعبداللهیان در این گفتگو در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت امام موسی صدر و خبر مندرج در یک نشریه لبنانی مبنی بر شهادت ایشان افزود: بر اساس اطلاعات موجود امام صدر در کشور لیبی به سر می برده و تاکنون هیچ مدرک موثقی مبنی بر شهادت وی ارائه نشده است.

اظهارات این مقام وزارت خارجه در پی انتشار خبری در یک نشریه لبنانی صورت می گیرد که در آن ادعا شده امام موسی صدر در سال 1998 به مرگ طبیعی در زندانی در لیبی فوت کرده است.

وی افزود: در تحولات اخیر در لیبی مسئولین و مقام های عالیرتبه این کشور در پی تماس تلفنی و سفر دکتر علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان به منظور جستجوی تمامی اماکن جهت تعیین وضعیت این عالم برجسته شیعی تشکیل داده اند و همچنین تلاش هایی از سوی ایران و دوستداران ایشان در لبنان در دست اقدام است و مجموعه اخبار و اطلاعاتی که به احتمال شهادت وی اشاره دارد دارای تناقضات فراوانی بوده و قابل اعتنا نیستند.

امیر عبداللهیان در ادامه اخبار و اطلاعات راجع به شهادت امام صدر را بسیار متناقض و غیر قابل اعتنا خواند و تصریح کرد: انتظار داریم به حول قوه الهی با توجه به شرایط پیچیده لیبی در دوران قذاقی و زندان ها و سیاهچال های فراوان در این کشور اخبار خوشحال کننده ای را در نتیجه کمیته تشکیل شده از سوی دکتر عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در خصوص امام صدر دریافت کنیم.