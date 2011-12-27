تاکنون 6 نفر نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده اند

حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایرنا در خصوص برگزاری سومین میاندوره‌ای چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: تاکنون از هر دو استان خراسان رضوی و کردستان 6 نفر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین مجلس خبرگان رهبری فردا به اتمام می رسد، گفت: تعداد کاندیداهای انتخابیه از استان خراسان رضوی برای شرکت در این انتخابات بیشتر بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: معمولاً در انتخابات مجلس خبرگان از تکثر کاندیداها برخوردار نیستیم، چون مجلس خبرگان یک مجلس تخصصی و متعلق به علما و فضلا است.