۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

نوری خبر داد:

تاکنون 6 نفر نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده اند

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 6 تاکنون نامزد مجلس خبرگان شده اند، گفت: تعداد کاندیداهای انتخابیه از استان خراسان رضوی برای شرکت در این انتخابات بیشتر بوده است.

حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایرنا در خصوص برگزاری سومین میاندوره‌ای چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: تاکنون از هر دو استان خراسان رضوی و کردستان 6 نفر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین مجلس خبرگان رهبری فردا به اتمام می رسد، گفت: تعداد کاندیداهای انتخابیه از استان خراسان رضوی برای شرکت در این انتخابات بیشتر بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: معمولاً در انتخابات مجلس خبرگان از تکثر کاندیداها برخوردار نیستیم، چون مجلس خبرگان یک مجلس تخصصی و متعلق به علما و فضلا است.

