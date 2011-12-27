اعضای هیئت اجرایی انتخابات شاهرود انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جسله انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان شاهرود که صبح روز سه شنبه در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد، 30 نفر از معتمدین مورد تایید هیات نظارت بر انتخابات شهرستان شاهرود حضور یافته بودند که از میان خود هشت نفر را به عنوان عضو اصلی و پنج نفر را به عنوان عضو علی البدل این هیات انتخاب کردند.

در این جلسه ، حجت الاسلام محمد حسین پور (رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی)، حجت الاسلام محمود شریعتمدار طهرانی (رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود)، سید حبیب ا... میرابوالحسنی (رییس اداره آموزش و پرورش شاهرود)، سید حسن میرحسنی، رضا مستوفیان، کاظم مقدس، محمد حلوانی و ابراهیم رحیمی به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات شهرستان شاهرود انتخاب شدند.

همچنین عباسعلی اسماعیلی، علی اکبر شهری، مرتضی جلالی، علی شاهینی و شیرین محمدی پناه به عنوان اعضای علی البدال هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات شهرستان شاهرود برگزیده شدند.

بر اساس ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای هیات اجرایی در جلسه ای که در فرمانداری ها تشکیل می شود با توزیع تعرفه رای بین حاضران و رای گیری هشت نفر به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی و پنج نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخاب می شوند.

هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان شاهرود متشکل از 11 نفر است.

8 نفر آنان از بین معتمدین انتخاب می شوند و سه عضو دیگر نیز شامل مهدی بندرآبادی، معاون استاندار و فرماندار و رییس هیات اجرایی، علیرضا صادقی (رییس اداره ثبت احوال) و حسن عرب (نماینده شورای شهرستان) هستند.