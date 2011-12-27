به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برپایی این نمایشگاه ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان تقویم و سررسید در کشور است.

جلال ذکایی، رییس دومین نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه همه روزه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.

وی همچنین با اشاره به حضور 80 شرکت تولیدکننده تقویم و سررسید در دوره نخست این نمایشگاه در سال گذشته، یکی از دلایل کاهش تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه امسال (50 شرکت) را کاهش فضا و برگزاری آن تنها در یکی از سالن‌های مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن شماره 2) عنوان کرد.

این در حالی است که در پی تصمیم مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هزینه اجاره غرفه در دومین نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» حدوداً 2 برابر شده و از 45 به 80 میلیون تومان افزایش یافته است. بر این اساس امسال و در دومین دوره نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» میزان اجاره هر غرفه 85 هزار تومان است.

رئیس نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» با این حال زمان برپایی آن را مناسب توصیف کرد و گفت: اگر این نمایشگاه قبل از این تاریخ برگزار می‌شد، شرکت‌های حاضر نمی‌توانستند تولیدات خود را در عرصه تقویم و سررسید به نمایشگاه برسانند و اگر هم بعد از این زمان برپا می‌شد، مشتریان خود را از دست می‌دادند.

به گفته «ذکایی» 50 شرکت حاضر در دومین دوره این نمایشگاه عمدتاً جزو برندهای معتبر حوزه تولید تقویم و سررسید در کشور هستند.