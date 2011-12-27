به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار رضاخانی دبیر ششمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی در حکمی محمدرضا اصلانی، سیدهادی منبتی، پریوش نظریه، جهانگیر الماسی و احمد الستی را به‌عنوان داوران بخش مسابقه ملی و علی معلم، شفیع آقامحمدیان و هنگامه قاضیانی را به عنوان داوران بخش بین الملل این رویداد هنری منصوب کرد.

هیات انتخاب بخش ملی 100 فیلم را از میان 800 اثر و هیات انتخاب بخش بین الملل 22 فیلم را از میان 150اثر متقاضی برای بخش رقابتی جشنواره برگزیدند.

محمدرضا اصلانی، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه سینما از سال 1346 با ساخت فیلم مستند جام حسنلو آغاز کرده و فیلم های سینمایی چون "شطرنج باد"، "آتش سبز" و مجموعه های تلویزیونی "سمک عیار"، "غبار نور" ، "منطق الطیر" را جلوی دوربین برده‌است. در کارنامه اصلانی نگارش فیلمنامه های فیلم های سینمایی "خط"، "سوزنبان"، "سوی شهر خاموش" و "تنگنا" نیز به چشم می خورد. وی در سال های اخیر داوری بسیاری از جشنواره های معتبر را برعهده داشته است و هم اینک نیز رئیس هیات مدیره انجمن مستندسازان ایران است.

سیدهادی منبتی، که در حال حاضر مشاور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری است، تصویربرداری 300 ساعت فیلم مستند دفاع مقدس حاصل 60 ماه حضور مستمر او در جبهه‌ها است. وی مجری طرح و تهیه‌کننده فیلم‌های کوتاه، بلندسینمایی و سریال‌های تلویزیونی متعددی نیز بوده است وی همچنین فعالیت‌هایی چون؛ مدیرعامل موسسه تصویر شهر، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما، عضو شورای برگزاری نخستین جشنواره فیلم پلیس و.... را در کارنامه کاری خود جای داده است.

پریوش نظریه، تحصیلات خود را در رشته تئاتر از دانشگاه هنر به پایان رساند. از فعالیت‌های وی در زمینه تئاتر می‌توان به بازی در تئاتر کولی و کارگردانی تئاتر عروسکی "میوه ممنوع" اشاره کرد. وی همچنین در زمینه سینما در فیلم هایی چون: "عروس حلبچه"، "پدر"، "سجده برآب"، "دوئل"، "پاداش سکوت" و "دوزخ برزخ بهشت" ایفای نقش کرده است. نظریه ساخت مستند "کولی ها" ، "من و عروسکم"، "سوت ماگ" و "هورامان" را در کارنامه کاری خود دارد.

جهانگیر الماسی کارشناس ارشد رشته حقوق و روابط بین‌الملل است که فعالیت سینمایی خود را با بازی در فیلم "ریشه در خون" سیروس الوند آغاز کرد. وی در کنار فعالیت هنری خود در سینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان منتقد هنری و نویسنده در زمینه های تحقیق در فلسفه هنر شرقی و تاریخ فلسفه مذهب در مطبوعات فعالیت داشته است. او کاندید دریافت بهترین بازیگر مرد برای فیلم‌های "نارونی" ، "پایان کودکی"، "بانی چاو"، "عشق گمشده" شده است.

دکتر احمد الستی که دارای مدرک دکترای زیبایی‌شناسی سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس، دالاس است. وی به مدت 7 سال عضو رسمی هیات علمی دانشگاه هنر و دانشکده سینما و تئاتر بوده است. وی به همراه پروفسور کلائوس اشتانیک در تولید هفت فیلم کوتاه مستند و داستانی که پروژه مشترک موسسه آموزش عالی سوره و دانشگاه فیلم و تلویزیون آلمان بوده است به عنوان مدیر پروژه حضور داشته است و بیش از 20 سخنرانی در مورد سینما در دانشگاهها و فرهنگسراها در زمینه زیبایی شناسی سینما را داشته است.

علی معلم، منتقد و تهیه‌کننده سینمای ایران که تولید فیلم‌هایی چون "شوکران"، "گاوخونی"، "ازدواج به سبک ایرانی"، "آل" را در مقام تهیه‌کننده و مجری طرح در کارنامه وی به چشم می‌خورد. معلم عضو موسس و رییس سه دوره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و عضو موسس بنیاد حمایت از سینمای ملی ایران نیز بوده‌است. وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی فیلم از دانشکده صدا و سیما و کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر است و در حال حاضر مدیر مسوول و سردبیر نشریه تخصصی و ماهنامه دنیای تصویر می باشد.

شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما از فرانسه است که ساخت فیلم‌هایی چون "راننده سفیر" ، "چشم عقاب"، "مروارید سیاه" را در مقام کارگردان در کارنامه هنری خود به ثبت رسانیده است.

هنگامه قاضیانی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته فلسفه غرب در فیلم "به همین سادگی" ساخته سیدرضا میرکریمی موفق به دریافت سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر شد و همچنین تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن فیلم "بیداری رویاها" را از جشنواره بین‌المللی فیلم دفاع مقدس دریافت کرد. وی علاوه بر بازیگری ترجمه کتاب "سرزمین مرد سرخ پوست- قانون مرد سفید پوست" نوشته ویلکومب واش برن را نیز برعهده داشته است.

جشنواره "پروین اعتصامی" مختص فیلم‌هایی در حوزه زنان است که به همت خانه حمایت از زنان هنرمند ایرانیان از سال 1383 برپا شده و ششمین دوره آن با رویکرد حجاب و نقش زن در تحکیم بنیاد خانواده از 11 تا 16 دیماه سال جاری برگزار می‌شود.