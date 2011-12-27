اولین برف زمستانی البرز را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بارش برف زمستانی که از ساعت یک با امداد روز سه شنبه آغاز شد استان البرز را سرتا سر سفید پوش کرد.

سرپرست اداره هواشناسی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمان دقیق بارش برف در استان البرز ساعت یک بامداد روز سه شنبه بوده که به تدریج از شدت بارش در چند ساعت آینده کاسته خواهد شد.

منصور رحمانیان ابراز داشت: هوای استان البرز فردا و روز پنج شنبه به صورت نیمه ابری خواهد بود و هیچگونه بارشی را نخواهیم داشت.

وی گفت: دمای هوا استان در روز سه شنبه به منفی دو درجه سانتیگراد خواهد رسید و روز چهارشنبه و پنج شنبه با یک درجه کاهش همراه خواهد بود.

سرپرست اداره هواشناسی استان البرز در خصوص میزان بارش برف در استان البرز افزود: میزان بارش برف در کرج چهار سانتیمتر، طالقان هشت سانتیمتر و کندوان نیز 10 سانتیمتر بوده است.