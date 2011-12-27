رسانه ها اخلاق حرفه ای را در انتخابات مد نظر قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: انتخابات نمایش اقتدار سیاسی، اجتماعی وتفکر سیاسی مردم ایران است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن تحقق منویات رهبری تبلور جامعه دینی و انسجام مردمی را در دنیا به نمایش خواهد گذاشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر نقش رسانه ها در فرآیند انتخابات بیان داشت: باید همواره مردم را برای حضوری گسترده در پای صندوق‌های رأی تشویق کرد.

حجت الاسلام اسماعیلیان ادامه داد: به طور حتم مردم در انتخابات حضوری حماسی خواهند داشت و این حضور باعث نا امیدی دشمنان اسلام و انقلاب می شود.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را از شاخصه‌های مردمسالاری دینی دانست و افزود: انتخاب فرد اصلح و حافظ منافع ملی بر اساس معیارهای مورد نظر رهبری نظام باید مورد توجه آحاد مختلف مردم قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: فضای انتخابات رقابتی و سالم است و بر همین اساس طرفداران نامزدهای انتخاباتی باید تمام موارد قانونی را در نظرگرفته و از تخریب طرفداران سایر نامزدها خودداری کنند تا رقابت به دور از آلودگی در جریان باشد.

حجت الاسلام اسماعیلیان تصریح کرد: اخلاق اسلامی در زمان تبلیغات رسمی انتخابات از سوی طرفداران نامزدها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و نباید فضای انتخابات را آلوده به امور بی‌ارزش کرد.

وی همچنین به نقش رسانه ها در انتخابات اشاره کرد و گفت: رسانه های مختلف استان اعم از خبرگزاری ها و مطبوعات در این انتخابات به رسالت واقعی خود که فضاسازی برای حضور گسترده مردم در این رخداد سیاسی کشور است عمل کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان اطلاع رسانی مناسب، شفاف و مطلوب و متناسب با واقعیت و آگاه سازی مردم برای انتخاب اصلح و ضرورت حضور آنان در انتخابات برای تعیین سرنوشت خود را از مهمترین رسالت رسانه ها در انتخابات دانست.

وی افزود: رسانه های گروهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید امانتداری و اخلاق اطلاع رسانی را مد نظر قرار دهند.

حجت الاسلام اسماعیلیان درباره نحوه عملکرد رسانه‌ها در آستانه انتخابات گفت: رسانه‌ها باید در انعکاس وعده و وعیدهای نامزدهای انتخاباتی بسیار دقت کنند و تحت تأثیر تطمیع و تهدید جناح‌ها قرار نگیرند.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید سخنگوی افکار عمومی و نه جناح‌ها باشند، اظهار داشت: رسانه ها نباید درباره بیان خوبی‌ها و بدی‌های کاندیداها غلو کنند بلکه باید واقعیت‌ها رامطرح کنند.