۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

آداب پژوهش و تربیت پژوهشگر بررسی می شود

کنفرانس علمی مدیریت پژوهش با رویکرد پژوهش شناسی به منظور بازاندیشی در فرآیند و مدیریت پژوهشهای علمی و کاربردی 20 دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باز اندیشی در فرآیند و مدیریت پژوهشهای علمی و کاربردی در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، تعاونی های دانش بنیان و موسسات خصوصی هدف اصلی این کنفرانس است.

این کنفرانس که دومین کنفرانس از سلسله کنفرانس های علمی مدیریت پژوهش است، وظایف و فرآیندهای مدیریت پژوهش برای دستیابی به علم نافع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

محورهای این کنفرانس پیشرفت ها و چالش های مدیریت پژوهش، خلاقیت در پژوهش، معیارهای ارزیابی KTE و ارزیابی مراکز پژوهشی، مدیریت گرانت و پژوهش های تقاضا محور، فرهنگ، آداب و اخلاق پژوهش و تربیت مدیر پژوهش و پژوهشگر است.

کارگاه های آموزشی آینده پژوهی با رویکرد مدیریت پژوهش و کاربردی کردن یافته های پژوهشی از دیگر برنامه های این سلسله کنفرانس ها است.

این کنفرانس علمی 20 دی ماه در تالار ایوان حافظ برگزار می شود.

کد مطلب 1494727

