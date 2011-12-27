هیئت بسکتبال البرز در جایگاه یازدهم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال البرز از ابتدا فصل تا کنون 11 بازی، 9 باخت، 904 گل خورده و 13 امتیاز را در کارنامه خود ثبت کرده است که هم اکنون در جایگاه یازدهم جدول رده بندی گروه B، مسابقات بسکتبال دسته یک کشور قرار دارد.

متاسفانه هیات بسکتبال استان البرز روز جمعه دوم دی ماه سال جاری نیز در هفته یازدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد بازی را با نتیجه 91 بر 59 واگذار کرد.

لبنیات مانیزان کرمانشاه با 10 بازی، 9 باخت، 664 گل خورده و 10 امتیاز در قعر جدول رده بندی مسابقات قرار دارد و هیئت بسکتبال البرز نیز با کسب چنین نتایج ضعیفی به دنبال کسب قعر نشینی مسابقات لیگ دسته یک کشور هستند.

علت کسب چنین نتایج ضعیفی از سوی هیئت بسکتبال استان باید از جانب مسئولان استان مورد بررسی و ریشه یابی قرار گیرد، چنین جایگاهی شایسته ورزش استان البرز نیست.

با توجه به تازه تاسیس بودن استان البرز و اختصاص بودجه استانی، نباید تنها رشته ورزشی یک استان فوتبال باشد بلکه مسئولان باید به دیگر رشته های ورزشی از جمله بسکتبال، کشتی، فوتسال، تنیس و دیگر رشته های ورزشی توجه و سرمایه گذاری کافی داشته باشند.

روز جمعه دو دی ماه در گروه Bپنج دیدار پیگیری شد که آرارات تهران، تکماش قزوین، قصر بازی گیلان، مانیزان کرمانشاه و هئیت کردستان پیروز میدان بودند.

آرارات تهران، هیئت بسکتبال کردستان، کاله مازندران، داماش لنگرود، صنایع شاهرود، فرش چلسی کاشان، گروه صنعتی تکماش قزوین، قصر بازی گیلان، لبنیات آلیش گنبد، سرداران شهید آ غربی، هیئت بسکتبال البرز و لبنیات مانیزان کرمانشاهبه ترتیب در جایگاه اول تا دوازدهم جدول رده بندی گروه Bمسابقات بسکتبال دسته یک کشور قرار دارند.

البدر بندر کنگ، استقلال زرین قشم، شهید همت شهرضا، راه و ترابری اصفهان، نفت امیدیه، صنعت نفت آبادان، گاز خوزستان، سیم کابل لیان بوشهر، رویای سبز خراسان رضوی و صنعت نفت کرمان ده تیم گروه Aبسکتبال لیگ دسته یک هستند که به ترتیب در جایگاه اول تا دهم قرار دارند.

دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال کشور 16 دی ماه آغاز می شود که در هفته دوازدهم مسابقات هیئت بسکتبال البرز به مصاف فرش چلسی کاشان می رود.