باید برای ساختمانهای غیرمقاوم تهران فکری کرد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران به بهانه سالروز زلزله بم در جلسه روز سه شنبه با بیان این که بحث زلزله مانند بحث آلودگی هوا به صورت مقطعی و در ایام خاصی مطرح می‌شود، گفت: هرگاه زلزله‌ای رخ بدهد به یاد مواردی همچون ستاد بحران و سازمان نظام مهندسی می‌افتیم، کما اینکه در مواقع بروز وارونگی هوا به دنبال حل یکباره مسئله آلودگی هوا می‌افتیم، در حالی که این شیوه عملی نیست.

وی ادامه داد: روز گذشته و در سالروز زلزله بم، استان خراسان 6 بار لرزید، ایران روی خط زلزله قرار دارد و این نشان می دهد شهر تهران با وجود ساختمان‌های غیر مقاوم و کوچه‌های تنگ و باریک، شرایط سختی برای مقابله با زلزله دارد.

وی به تصمیم در مورد بیمه کیفیت ساختمان از سوی شورای شهر تهران اشاره کرد و با بیان اینکه این موضوع اجرایی نشده است، افزود: شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی باید با همکاری یکدیگر به این موضوع ورود کنند.

وی همچنین با بیان اینکه به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، بافت‌های فرسوده تهران همچنان در جای خود باقی است، عنوان کرد: سازمان مدیریت بحران شهر تهران امکانات زیادی در اختیار دارد و قطعا می‌تواند در این حوزه بهتر از این ورود کند.

