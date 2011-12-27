اردوگاه بازپروری معتادان کرج افتتاح می شود / البرز، استان سبز در مبارزه با اعتیاد

عیسی فرهادی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: روز چهارشنبه و با حضور وزیر کشور، اردوگاه بازپروری معتادان کرج با ظرفیتی بالغ بر سه هزار نفر افتتاح خواهد شد.

وی، بازپروری، مشاوره خانوادگی و اجتماعی، ایجاد مراکز آموزشی و افزایش مهارت افراد تحت پوشش در یکی از شاخه های فنی مورد علاقه فرد، اعطاء گواهی سلامت و کارنامه مبنی بر مهارت شغلی را از جمله اقدامات و خدمات اردوگاه بازپروری کرج عنوان کرد و گفت: معتادان در این اردوگاه به مدت سه ماه و مطابق با استانداردهای جهانی تحت پوشش و بازپروری قرار گرفته و در پایان دوره پس از اعطاء گاهی و کارنامه، وام اشتغال در اختیارشان قرارداده می شود.

فرهادی افزود: در این اردوگاه، هدف تنها ترک اعتیاد افراد نبوده و بنا داریم فرد بازپروری شده را با دست پر و غنی از مهارت های شغلی به جامعه و خانواده اش برگردانیم تا احتمال بازگشت او به سمت مواد مخدر و اعتیاد دوباره به حداقل ممکن برسد.

وی تصریح کرد: افتتاح اردوگاه بازپروری کرج و اقدامات صورت گرفته در آن در نوع خود اقدامی بی نظیر در کل کشور بوده و امیدواریم استان البرز در آینده ای نه چندان دور، به استانی سبز و عاری از هرگونه معتاد و مواد مخدر تبدیل و در این امر نمونه کشوری باشد.