۶ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۱۱

حجت الاسلام ارکبان:

جشنواره ملی داستان کوتاه در دورود برگزار می شود

دورود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود از برگزاری هشتمین جشنواره ملی داستان کوتاه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: هشتمین جشنواره ملی داستان کوتاه با موضوعات جهاد اقتصادی و امر به معروف و نهی از منکر اسفندماه سالجاری به میزبانی شهرستان دورود برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: به‌ منظور رشد و تعالی هنر داستان ‌نویسی و کشف خلاقیت‌های این عرصه برای خدمت‌ رسانی به آحاد مردم در سراسر کشور جشنواره یاد شده در گستره ملی و در دو موضوع آزاد و بخش ویژه که مربوط به سال جهاد اقتصادی و امر به معروف و نهی از منکر است برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود افزود: هر نویسنده می‌ تواند برای هر بخش جشنواره سه اثر داستانی کوتاه تا تاریخ 10 بهمن‌ماه امسال به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود ارسال کند.

حجت الاسلام ارکبان با تاکید بر نوآوری و خلاقیت در آثار و اینکه در هیچ جشنواره و همایش دیگری شرکت داده نشده باشند، گفت: آثار ارسالی باید با نرم افزار word2003 تایپ و ارسال شود.

