عباس جهانگیریان داستان و نمایشنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدتی است که روی یک سری از نقل‌نامه‌های کهن ادبیات فارسی کار می‌کنم و آن‌ها را برای نوجوانان تدوین می‌کنم. پیش از این نقل رستم و سهراب از این طرح منتشر شد. کتاب‌های این طرح را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌کند. در حال حاضر مشغول کار روی کتاب «نقل ضحاک» هستم. بعد از این کتاب هم به سراغ رستم و اسفندیار و نقل سیاوش خواهم رفت.

وی افزود: با توجه به شرایط تصمیم گرفتم نمایشنامه‌هایی بنویسم که در مکان‌های عمومی یا هر مکانی قابل اجرا باشد. این موضوع به همان طرح تئاتر بی‌امکان که پیش از این ارائه کرده بودم، برمی‌گردد. در این نوع تئاتر، نمایش بدون صحنه و امکانات، گریم و ... اجرا می‌شود. چند نوجوان می‌تواند نقل‌های این کتاب را به عهده بگیرند و هر کدام نقل یک شخصیت را انجام دهند.

نویسنده کتاب «مینی بوس آبی مدرسه» گفت: اولین ویژگی این کتاب‌ها، نقالی است و همه جا قابل اجرا هستند. هدف دیگرم هم از نوشتن و تولید این کتاب‌ها، آشنا کردن نوجوانان با متون ادبی و هنری کهن کشورمان است. در حال حاضر که مشغول کار روی داستان‌های شاهنامه هستم و احتمال دارد این طرح را با داستان‌های دیگر ایرانی ادامه دهم.

جهانگیریان ادامه داد: کتاب «انوشیروان» هم به تازگی توسط انتشارات مدرسه منتشر شد. کتاب دیگرم هم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان آن را منتشر کرده است، «توران تور» است.

این نویسنده همچنین درباره دیگر آثارش گفت: کتاب‌های «جنگ که تمام شد بیدارم کن» به تازگی توسط نشر افق به چاپ دوم رسیده و چاپ دوم «هامون و دریا» هم به تازگی توسط نشر منادی تربیت عرضه شده است. «خواب دختران چپ نیست‌» هم کتاب دیگرم است که در حال حاضر چاپ دومش در چاپخانه است و انتشارات منادی تربیت منتشر می‌شود.

