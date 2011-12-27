عدم توجه به مفاهیم و فن شعر مانع پیشرفت در آذربایجان شرقی شده است

امیر علی آذر طلعت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری محفل شعر در تبریز اظهار داشت: انتظار می رود محافل شعری به خروجی قابل استفاده در جامعه تبدیل شده و دچار دور باطل نشوند که مبنای بسیاری از اتفاقات و انتقال مفاهیم از دیر باز با زبان شعر امکان پذیر می شود.

وی تصریح کرد: به دلیل نگاه صرف و محدود به شعر و اکتفا به شعر خوانی محض که در محافل شعری در آذربایجان شرقی وجود داشته باعث شده است شعر در استان نسبت به دیگر استانهای کشور پیشرفت چشمگیری نداشته باشد.

آذر طلعت تاکید کرد: روحیه نقد پذیری باید در میان تولید کنندگان آثار ادبی بالا برود.

این شاعر پیشکوست تبریزی یادآور شد: تئوری زیر ساخت و پایه در هر علمی محسوب شده و شعر به عنوان یک هنر دیرینه در همین تعریف جا می گیرد.

وی ادامه داد: نباید محافل شعری به صورت خوانش صرف اشعار سوق یابد چرا که در این صورت شاهد آسیب جدی در این عرصه خواهیم بود و آثار هنری امکان آنالیز شدن پیدا نخواهند کرد.

آذر طلعت با اشاره به اینکه اکتفا به خوانش شعر داشته های فنی را محدود می کند، اظهار داشت: همسو با خوانش شعر باید اشکالات شعری رفع شده و شاعران جوان تر نباید عطش یادگیری خود را از دست داده و به گفتن چند شعر اکتفا کنند.

وی اضافه کرد: اشکالات شعری اگر در محافل رفع نشود شعر استان دچار افت شده و اشعاری که به جامعه عرضه می شود از کیفیت پایینی برخوردار می شوند که به مرور مقبولیت خود را نیز از دست می دهند.

این فعال عرصه علم و ادب تصریح کرد: متاسفانه جوانان استان به سمت اشعار نازل سوق یافته اند که باید از گرایش به این اشعار جلوگیری کرده و تمایل به اشعار متعالی در میان آنها نهادینه شود.