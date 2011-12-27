نمایشگاه کتب چاپی با موضوع "بصیرت" در آستان قدس رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران اظهارکرد: در این نمایشگاه آثار ارزشمندی با موضوع بصیرت، بصیرت از دیدگاه قرآن، نهج البلاغه، بصیرت از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، فتنه از دیدگاه قرآن و حدیث، فتنه در نهج البلاغه و بصیرت و عصر جنگ نرم در معرض دید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بصیرت دیدگاههای رهبر فرزانه انقلاب، راهبردهای بصیرت، بصیرت عامل پایداری، وظایف در شرایط فتنه در رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، فتنه‌گران وجنگ نرم علیه انقلاب اسلامی درنگاه حضرت امام خمینی (ره) و بصیرت از دیدگاه آیات و روایات و تاریخ وقایع انتخابات 88 برخی از عناوین کتابهای به نمایش درآمده دراین نمایشگاه است.

قیصری نیک به عناوین لوح های فشرده نظیر فتنه فراگیر، بصیرت، علی (ع) از فتنه می گوید، بصیرت و دشمن شناسی، آبی بر آتش و داستان یک هبوط که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرارگرفته اشاره کرد.

وی افزود: در بخش دیگر این نمایشگاه مطبوعات کم نظیری شامل روزنامه ها، ویژه نامه ها و گاهنامه های ارزشمندی مانند رمز عبور"ویژه نامه روزنامه ایران به مناسبت سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری"، فراسوی فتنه "ویژه نامه روز نامه جوان به مناسبت دومین سالگرد حوادث پس از انتخاب"، هفته نامه 9دی، فرهنگ بصیرت و پیام انقلاب به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است، این نمایشگاه تا 12 دی ماه در تالار ورودی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی دایر است.