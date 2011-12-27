ایران و روسیه تفاهم نامه ترانزیت پهنای باند اینترنت امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت ترانزیت ارتباطات شبکه بین المللی که براساس این تفاهمنامه اجرایی می شود، در مرحله نخست 3.2 ترابایت خواهد بود و از مسیر دریای خزر و کابل دریایی مستقیم ایران و روسیه عملیاتی می شود.

این کابل بین المللی قرار است از مسیر روسیه به فرانکفورت وصل شود و در ایران از چالوس از طریق کابل های زمینی به چابهار و از آنجا به بندر بمبئی هند وصل خواهد شد.

پس از آن این کابل دریایی از طریق بمبئی به شبکه اینترنت هند و چین متصل می شود که در آینده با پیوستن شرکت های بین المللی به این شبکه، امکان توسعه و افزایش ظرفیت ترانزیت در این شبکه بین المللی وجود خواهد داشت.

به گزارش مهر، مردادماه امسال نیز شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکتهای عمان‌تل، روس تلکوم و C&W بریتانیا قرارداد همکاری برای ایجاد بزرگراه ارتباطی بین ایران و اروپا منعقد کرد که براساس آن مسیر ارتباطی با اتصال آلمان به عمان از طریق کشور ایران شکل گیرد.

طول این مسیر ارتباطی که اتصال دهنده شرق به غرب و شمال به جنوب دنیا خواهد بود حدود 6 هزار کیلومتر فیبرنوری است که با ظرفیت 540 گیگابایت بر ثانیه عملیاتی خواهد شد و ظرفیت نهایی آن نیز به 3.2 ترابایت برثانیه خواهد رسید.