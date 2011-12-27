شرایط حمایت از دانش آموختگان علوم نانو/ دریافت نیمی از حقوق استادیاران

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو در راستای ایجاد فرصت برای جذب فارغ التحصیلان دکتری علوم نانو توسط مراکز آموزشی و پژوهشی و استفاده از توانمندی فارغ التحصیلان داخل کشور، تا مدت یک سال پس از فارغ التحصیلی، معادل 50 درصد حقوق یک عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاری صفر را به پرداخت کند.
محققان واجد شرایط در صورتی که به عنوان محقق پسا دکتری تحت راهنمایی یک عضو هیئت علمی در آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی مشغول به فعالیت شوند، ماهیانه مبلغ 5 میلیون ریال را حداکثر به مدت یک سال دریافت خواهند کرد.
این مبلغ به عنوان تسهیلات تشویقی به فارغالتحصیلان دکتری رشته های مصوب فناوری نانو در دانشگاهها و به افرادی که تاکنون به استخدام هیچ مرکزی در نیامده اند پرداخت می شود. این دسته از محققان حداکثر تا یک سال پس از فارغالتحصیلی میتوانند از این حمایت استفاده کنند. مشمولین سربازی نیز پس از پایانخدمت میتوانند از این حمایت استفاده کنند.
همچنین افرادی می توانند اقدام به جذب محقق پسا دکتری کنند که در جشنواره انتخاب برترینهای فناوری نانو در فهرست 100 نفر اول برترینها قرار داشته باشند.
این حمایت به صورت 3 ماه یکبار و با ارسال گزارش پیشرفت کار که به تأیید استاد راهنمای مربوطه رسیده باشد پرداخت میشود و اولین پرداخت بلافاصله بعد از دریافت مدارک و مستندات انجام خواهد شد.
ستاد هیچ گونه ادعایی نسبت به مالکیت معنوی دستاوردهای حاصل از فعالیت افراد در این برنامه ندارد.
نظر شما