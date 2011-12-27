طرح پزشک امین همسو با سیاستهای وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت الله ادیب‌نیا، سیاستگذاری در حوزه سلامت را مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد و افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی براساس قانون مکلف به حفظ و ارتقاء سلامت بیمه‌شدگان خود است و برای اجرای این قانون، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در دستور قرار گرفته و برنامه پزشک امین به عنوان یک فرآیند اصلاحی درجهت ارتقاء خدمات درمانی در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی اجرا خواهد شد.

سرپرست معاونت درمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای برنامه پزشک امین و نظام نوین ارائه خدمات درمانی به طور کامل از سیاست‌ها و راهبردهای وزارت بهداشت تبعیت می‌کند، افزود: درصورت ارائه راهکار کارشناسی از سوی وزارت بهداشت نیز آماده همکاری و هماهنگی با این مجموعه هستیم تا درنهایت با اجرای موفقیت‌آمیز برنامه پزشک امین شاهد رضایتمندی بیمه‌شدگان و رفع مشکلات و کاستی‌های حوزه درمان تأمین‌اجتماعی باشیم.

ادیب‌نیا مزایای فراوان برنامه پزشک امین برای بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی را زمینه‌ساز استقبال آنان از این برنامه ارزیابی کرد و گفت: در این برنامه درمان سالمندان رایگان خواهد بود و مبتلایان به بیماری‌های خاص نیز داروهای اختصاصی خود را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

وی پیشگیری از بروز بیماری و سلامت محوری را رویکرد اصلی برنامه پزشک امین دانست و گفت: با ارتقاء جایگاه ارائه‌کنندگان خدمت در این برنامه که پزشکان عمومی هستند، کیفیت خدمات با نگاه سلامت محوری ارتقاء خواهد یافت.

ادیب‌نیا افزود: همزمان با اجرای این برنامه مسیر سابق ارائه خدمات درمانی نیز ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی‌ها این است که نظام نوین ارائه خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی با توجه به مزایای فراوان آن با استقبال بیمه‌شدگان و پزشکان طرف قرارداد روبه‌رو خواهد شد.

سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان تأکید کرد: طرح موضوع خالی شدن مناطق محروم از وجود پزشک با اجرای این برنامه، خلاف واقع است چرا که در این برنامه، پرداختی به پزشکان مناطق محروم متناسب با ضریب محرومیت منطقه افزایش خواهد یافت که این مسئله به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کمک می‌کند.