سازمان محیط زیست مصمم به پیگیری دوساله شدن معاینه فنی خودروهاست

امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگارمهر در واکنش به تأیید معاینه فنی پنج ساله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سازمان محیط زیست از طریق کمیسیونهای اجتماعی، قضایی و بهداشت و درمان پیگیر است تا به هر نحوی که شده الزام معاینه فنی خودرو ها را به زیر دو سال برساند.

به گفته وی، در حال حاضر بر اساس رایزنی های انجام شده برخی بندهای این مصوبه در خصوص خودرو های عمومی اصلاح شده و الزام معاینه فنی سه ساله را برای آنها به همراه دارد.

وحدتی اظهار داشت: محیط زیست تمام تلاش خود را از طریق مکاتبات و رایزنی ها برای کاهش مدت زمان معاینه فنی تمام خودرو های عمومی و شخصی به زیر دو سال انجام می دهد.

وحدتی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی در این خصوص بر اساس رأی گیری در صحن علنی است گفت:اما ظاهراً نمایندگان تمام کمیسیون های مرتبط با این موضوع، متفق القول موافق کاهش مدت زمان معاینه فنی خودرو ها به زیر دوسال هستند.

این در حالی است که چندی پیش یک عضو حقوقی و قضایی مجلس گفته است: برخی از مسئولان و نهادها خواستار بازگشت مهلت معاینه فنی خودروها به دو سال بودندامااین کمیسیون مصوبه قبلی مجلس را تایید کرد.