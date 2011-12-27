دستگیری باند بزرگ توزیع و تهیه مواد روان گردان/ کشف و ضبط 274 کیلو و 400 گرم شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبرشاهی در نشست خبری فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز که ظهر سه شنبه برگزار شد، با اشاره به انهدام باند بزرگ و فعال تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع روان گردان توسط ماموران نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از دستگیری 14 نفر از اعضای باند به ویژه سر شاخه اصلی آن و کشف و ضبط 274 کیلو و 400 گرم شیشه و مواد روان گردان در جریان انهدام این باند خبر داد.

وی در تشریح نحوه شناسائی و دستگیری افراد و انهدام باند گفت: حدود سه ماه پیش با گزارشی مبنی بر تهیه و خرید مواد روان گردان توسط افرادی موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت و در این راستا دو نفر در محدوده مهرشهر کرج شناسائی و در یک عملیات ضربتی به همراه 800 گرم مواد روان گردان دستگیر شدند.

وی افزود: همزمان با کشف این پرونده و ادامه بررسی های آن گزارشی از فعالیت یک باند دیگر مبنی بر قاچاق مواد مخدر دریافت کردیم که بررسی ها آغاز شده و منتوجه شدیم مواد مخدر در یک اتوبوس مسافرتی و توسط دو زن از تهران خارج شده است.

وی ادامه داد: با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی، اتوبوس فوق در اتوبان کرج قزوین متوقف و دو متهم زن که در غالب مسافر اقدام به حمل 800 گرم شیشه کرده بودند، دستگیر شدند، همچنین مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان وجه نقد از دو متهم ضبط شد که در بازجوئی ها مشخص شد این وجه از فروش مواد حاصل شده است.

اکبرشاهی گفت: با بازجوئی های صورت گرفته و بررسی زوایای پنهان پرونده، ارتباط متهمان دستگیر شده با یکدیگر و ارتباط آنها به یک باند بزرگ توزیع و تهیه مواد مخدر محرز و اقدامات پرونده در اولویت های ماموران مربوطه قرار گرفت و با جمع بندی اطلاعات و گزارشات، عوامل پشت پرده و سوژه اصلی شناسائی و تحت تعقیب و کنترل قرار گرفتند.

وی افزود: پس از سه ماه تحقیق و بررسی و تلاش مداوم معلوم شد، متهم اصلی در غالب مدیر یک شرکت در تهران فعالیت داشته و اقدام به تهیه و توزیع مواد روان گردان کرده است.

این مسئول اظهار داشت: برخی از اعضای اصلی باند و سر شاخه ها هنگام خروج از کشور، با همکاری پلیس فرودگاه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات و دستگیری ها، 72 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در یک کانتینر کشف و پنج نفر دستگیر شدند و به دنبال آن 40 کیلوگرم شیشه کشف شد، همچنین، در سه دستگاه تریلر که حامل مواد معدنی و سمی بودند 164 کیلو و 600 گرم انواع مواد مخدر و شیشه از لابلای مواد معدنی و سمی کشف و ضبط شد.

فرمانده نیری انتظامی استان البرز گفت: سرمایه گذار اصلی و راس این باند بزرگ فردی است به نام بهمن که در جنوب تهران سکونت داشته و بعد از شناسائی در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر شده است.

وی ادامه داد: در نهایت با اقدامات شایسته ماموران و همکاری دستگاه قضائی، 14 نفر دستگیر و 274 کیلو و 400 گرم مواد مخدر از نوع شیشه، 20 لیتر مواد اولیه تهیه شیشه و یک میلیارد و 700 میلیون تومان وجه از حسابهای مختلف اعضای باند خانواده هایشان کشف و ضبط شد.

وی افزود: 5 واحد آپارتمان در بهترین نقاط تهران، یک واحد ویلائی در شمال تهران، یک قطعه زمین در شمال شرق تهران نیز، کشف و ضبط شده که ارزش کل آن بالغ بر سه و نیم میلیارد تومان برآورد شده است.

اکبرشاهی، انهدام این باند بزرگ توزیع و تهیه مواد مخدر و روان گردان را اقدامی بی نظیر در استان و در نوع خود عنوان کرد و گفت: کشف و ضبط مواد مخدر با این حجم در استان برای اولین بار صورت گرفته است.