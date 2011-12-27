۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

اکبرشاهی عنوان کرد:

دستگیری باند بزرگ توزیع و تهیه مواد روان گردان/ کشف و ضبط 274 کیلو و 400 گرم شیشه

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیری انتظامی استان البرز از دستگیری باند 14 نفره تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع روان گردان، با تلاش شبانه روزی و سه ماهه ماموران استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبرشاهی  در نشست خبری  فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز که ظهر سه شنبه برگزار شد، با اشاره به  انهدام باند بزرگ و فعال تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع روان گردان توسط ماموران نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از دستگیری 14 نفر از اعضای باند به ویژه سر شاخه اصلی آن و کشف و ضبط 274 کیلو و 400 گرم شیشه و مواد روان گردان در جریان انهدام این باند خبر داد.

وی در تشریح نحوه شناسائی و دستگیری افراد و انهدام باند گفت: حدود سه ماه پیش با گزارشی مبنی بر تهیه و خرید مواد روان گردان توسط افرادی موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت و در این راستا دو نفر در محدوده مهرشهر کرج شناسائی و در یک عملیات ضربتی به همراه 800 گرم مواد روان گردان دستگیر شدند.

وی افزود: همزمان با کشف این پرونده و ادامه بررسی های آن گزارشی از فعالیت یک باند دیگر مبنی بر قاچاق مواد مخدر دریافت کردیم که بررسی ها آغاز شده و منتوجه شدیم مواد مخدر در یک اتوبوس مسافرتی و توسط دو زن از تهران خارج شده است.

وی ادامه داد: با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی، اتوبوس فوق در اتوبان کرج قزوین متوقف و دو متهم زن که در غالب مسافر اقدام به حمل 800 گرم شیشه کرده بودند، دستگیر شدند، همچنین مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان وجه نقد از دو متهم ضبط شد که در بازجوئی ها  مشخص شد این وجه از فروش مواد حاصل شده است.

اکبرشاهی گفت: با بازجوئی های صورت گرفته  و بررسی زوایای پنهان پرونده، ارتباط متهمان دستگیر شده با یکدیگر و ارتباط آنها به یک باند بزرگ توزیع و تهیه مواد مخدر محرز و اقدامات پرونده در اولویت های ماموران مربوطه قرار گرفت و با جمع بندی اطلاعات و گزارشات، عوامل پشت پرده و سوژه اصلی شناسائی و تحت تعقیب و کنترل قرار گرفتند.

وی افزود: پس از سه ماه تحقیق و بررسی و تلاش مداوم معلوم شد، متهم اصلی در غالب مدیر یک شرکت در تهران فعالیت داشته و اقدام به تهیه و توزیع مواد روان گردان کرده است.

این مسئول اظهار داشت: برخی از  اعضای اصلی باند و سر شاخه ها هنگام خروج از کشور، با همکاری پلیس فرودگاه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات  و دستگیری ها، 72 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در یک کانتینر کشف و پنج نفر دستگیر شدند و به دنبال آن 40 کیلوگرم شیشه کشف شد، همچنین، در سه دستگاه  تریلر که حامل مواد معدنی و سمی بودند  164 کیلو و 600 گرم انواع مواد مخدر و شیشه  از لابلای مواد معدنی  و سمی کشف و ضبط شد.

فرمانده نیری انتظامی استان البرز گفت: سرمایه گذار اصلی و راس این باند بزرگ فردی است به نام بهمن که در جنوب تهران سکونت داشته و بعد از شناسائی در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر شده است.

وی ادامه داد: در نهایت با اقدامات شایسته ماموران و همکاری دستگاه قضائی، 14 نفر دستگیر و 274 کیلو و 400 گرم مواد مخدر از نوع شیشه، 20 لیتر مواد اولیه تهیه شیشه و یک میلیارد و 700 میلیون تومان وجه از حسابهای مختلف اعضای باند خانواده هایشان کشف و ضبط شد.

وی افزود: 5 واحد آپارتمان در بهترین نقاط تهران، یک واحد ویلائی در شمال تهران، یک قطعه زمین در شمال شرق تهران نیز، کشف و ضبط شده که ارزش کل آن بالغ بر سه و نیم میلیارد تومان برآورد شده است.

اکبرشاهی، انهدام این باند بزرگ توزیع و تهیه مواد مخدر و روان گردان را اقدامی بی نظیر در استان و  در نوع خود عنوان کرد و گفت: کشف و ضبط مواد مخدر با این حجم در استان برای اولین بار صورت گرفته است.  

کد مطلب 1494747

