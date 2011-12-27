به گزارش خبرنگار مهر، صرافان بازار ارز قیمت هر دلار آزاد را امروز 1530 تومان اعلام کردند که نسبت به نرخ 1510 تومان روز گذشته 20 تومان افزایش یافته است. قیمت دلار روز یکشنبه با افزایش 40 تومانی ناگهان به 1465 تومان رسیده بود.

براین اساس، قیمت دلار آزاد طی سه روز گذشته 105 تومان گران شده که همین افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت، باعث آشفتگی بازار ارز و هجوم دلالان و سوداگران به این بازار شده است.

بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را امروز بدون تغییر نسبت به دیروز 1112 تومان و هر یورو را با روندی افزایشی 1454 تومان تعیین کرده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 630 تومان، طرح جدید 610 تومان، نیم سکه 293 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان است. این نرخ ها دیروز به ترتیب 635 هزار تومان، 614 هزار تومان، 295 هزار تومان، 152 هزار تومان و 78 هزار تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی کاهش یافت و به 1596 دلار رسید و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 57 هزار و 20 تومان اعلام شد.