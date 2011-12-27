۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

از سوی کمیته داوران اعلام شد:

اسامی داوران مرحله نیمه نهایی جام حذفی/جهانبازی داور بازی استقلال - شهرداری

اسامی داوران مرحله نیمه نهایی جام حذفی/جهانبازی داور بازی استقلال - شهرداری

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار استقلال - شهرداری یاسوج را یدالله جهانبازی قضاوت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله جهانبازی را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان و سعید علی نژادیان همراهی خواهند کرد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 9/10/90
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و بابک داوری، داورچهارم:  محمدرضا اکبریان
ناظر داوری: زاهد بحرینی

* استقلال تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی
داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: رضا سخندان و سعید علی نژادیان، داورچهارم: پیروز سیف اله پور
ناظر: یداله سلیمانی

