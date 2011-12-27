به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال روسیه تیمی از ایران را به تورنمنت فوتبال این کشور دعوت کرده که قرار است از اواخر دی‌ماه سال جاری با حضور تیمهای زیر 21 سال برگزار شود. قرار است در صورت موافقت مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، تیم زیر 19 سال (جوانان) کشورمان در مسابقات روسیه شرکت کند.

تورنمنت فوتبال روسیه با حضور 12 تیم مطرح از قاره‌های مختلف جهان از 18 تا 30 ژانویه 2012 (28 دیماه تا 10 بهمن 1390) در ورزشگاه سرپوشیده "زنیت اسپور" در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: قرار است با مسئولان برگزاری این رقابت‌ها مذاکراتی را انجام دهیم تا تیم جوانان کشورمان در این تورنمت شرکت کند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده این مسئله مشخص می‌شود و قطعا حضور در این جام، به افزایش تجربه بازیکنان تیم نوجوانان کمک خواهد کرد.