بانوان نقش مؤثری در امور تربیتی جامعه دارند

به گزاررش خبرگزاری مهر، حمید رضا فراست طلب در جلسه تخصصی کارگروه بانوان افزود: زمینه های فعالیت زنان درجامعه ما متفاوت از سایر کشورهاست و این بزرگترین مزیت برای حضور سازنده آنها در نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: جایگاه و موقعیت اجتماعی بانوان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی تغییر یافته و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

مدیرکل زندانهای قزوین رشد بانوان را مرهون قابلیتها و استعدادهای آنها دانست و اظهارداشت: ‌زنان همزمان با فعالیت درعرصه های اجتماعی نقش مهمی در خانواده ایفا می کنند.

وی یادآور شد: توازن در فعالیت ها ضروری است و موفقیت زنان در گرو ایجاد توازن بین نقش های اجتماعی و مسؤلیتهای تربیتی در خانواده است.

فراست طلب به آسیبهای تربیتی در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان در تبیین اصول تربیتی می توانند نقش مؤثری داشته باشند و در حوزه زندانبانی و اصلاح زنان بزهکار این وظیفه پررنگ تر دیده می شود.

وی عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد استفاده ازمربیان و کارشناسان تربیتی زن برای اصلاح و تغییر رفتار مجرمین هم جنس خود تبعات و آسیبهای کمتری را به وجود می آورد.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: همکاران زن شاغل در زندان با بکارگیری موازین دینی و اعتقادی در محیط کار و مدیریت درست توانسته اند نقش مهمی در تغییر شخصیت مجرمین ایفا کنند.

فراست طلب دربخش دیگری از سخنان خود به آسیب شناسی جرائم زنان در جامعه پرداخت و گفت: کاهش جرم و بزهکاری در این گروه نیازمند آموزش‌ مهارت‌های مدیریت صحیح زندگی است.

این مقام مسؤل به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: برجسته ترین نقش زن نقش تربیتی اوست و چگونگی رفتار او در شکل دهی ساختار شخصیتی افراد تأثیر بسزایی دارد.

وی یادآور شد: نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد بوده و با بهره مندی از مهر و محبت مادری شایستگی تربیت انسان های شایسته را دارند.

مدیرکل زندانهای قزوین درپایان تصریح کرد: اصلاح و بازپروری نسوان خاطی توسط مربیان زن بایستی مورد توجه برنامه ریزان در امر تعلیم و تربیت قرارگیرد.





