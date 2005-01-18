امام جماعت بايد از موضوعات روز جامعه مطلع باشد

حجت الاسلام سيد محمد فخري رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : مسجد محل حضور اقشار مختلف جامعه در گروه هاي سني متفاوت است و به همين دليل اين اماكن مي بايست از شرايط بسيار مناسب و مطلوب ، به منظور ارائه خدمات مثبت و سازنده به مخاطبان و مراجعان برخوردار باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي با اشاره به اين كه محوريت مساجد با ائمه جماعات است ، گفت : روحانيون و علمايي كه به عنوان امام جماعت در مساجد حاضر مي شوند ، مي بايست از علم و درايت و همچنين تجربه لازم براي پاسخگويي به نيازهاي معنوي ، شرعي ، فردي و اجتماعي مخاطبان و مراجعان برخوردار بوده ، در اقشار مختلف مردم ميل و رغبت حضور در مساجد را ايجاد كنند.

حجت الاسلام فخري همچنين آگاهي از موضوعات روز و مبتلا به جامعه را از ديگر شرايط يك امام جماعت خوب اعلام كرد و گفت : امام جماعت علاوه بر پيش نماز بودن ، مي بايست در رفع بسياري از مشكلات اهالي منطقه مؤثر واقع شده و در راستاي رفع نيازهاي مختلف آنان تلاش كند .

وي با اعلام اين كه كمبودهايي در زمينه وجود روحانيون كارآمد براي انجام وظيفه به عنوان امام جماعت ، در برخي از نقاط كشور وجود دارد ، اعزام روحانيون كارآزموده در قالب "طرح هجرت" را يكي از راهكارهاي مناسب براي رفع اين ضعف از سازمان تبليغات اسلامي عنوان كرد و گفت : وجود روحاني زبده به عنوان امام جماعت ، براي رسيدگي به امور ديني و مذهبي اهالي منطقه امري ضروري و اجتناب ناپذير است و بايد در راستاي رفع نواقص و كمبودهاي موجود برنامه ريزي شود .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي با يادآوري نقش سازنده اي كه مديريت مساجد از سوي امامان جماعت متخصص و كارآمد دارد ، تأكيد كرد : بهره گيري از امام جماعت مناسب ، تأثير بسيار مثبت و ارزنده اي در سازندگي فرد و جامعه خواهد داشت .