عرضه آب شیرین کن خورشیدی با توان تولید 28 لیتر آب شیرین در روز

احمد صدیق اردکانی از محققان این پروژه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تامین انرژی و آب قابل شرب را از معضلات بسیاری از کشورها دانست و اظهار داشت: بر این اساس با توجه به شرایط آب و هوایی کشور اقدام به طراحی دستگاه آب شیرین کن خورشیدی کردیم ضمن آنکه معایبی که در این دستگاه ها وجود داشت و مانع از صنعتی شدن آن می شد، برطرف کردیم.
وی با اشاره به مکانیزم این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه از 4 سینی تشکیل شده است. آب شور از بالای دستگاه وارد این سینی ها می شود و انرژی حرارتی که از خورشید کسب می شود از قسمت پایین به دستگاه اعمال می شود.
اردکانی با بیان اینکه حرارت اعمال شده به دستگاه در 4 مرحله برای شیرین سازی آب شور استفاده می شود، ادامه داد: زمانی که انرژی حرارتی اعمال می شود آب شور قسمتهای پایین دستگاه تبخیر می شود و در سینی ها چون آب شور قرار دارد و دمای آن از دمای بخار کمتر است پدیده میعان (تبدیل بخار به آب) ایجاد می شود و قطرات تولید شده به سمت دو طرف سینی هدایت می شوند.
این محقق با بیان اینکه دمای قطرات هدایت شده به آب شور سطح آنها منتقل می شود، اضافه کرد: این انتقال دما موجب تبخیر آب شور سطح قطرات می شود. این مکانیزم در 4 مرحله تکرار می شود و در نهایت آب شیرین قابل شرب از دستگاه خارج می شود.
وی به میزان آب قابل شرب تولید شده از این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: میزان آب قابل شرب تولید شده از دستگاه های آب شیرین کنهای خورشیدی موجود 6 تا 7 لیتر است ولی این دستگاه با 4 برابر افزایش ظرفیت قادر به تولید 21 تا 28 لیتر آب شیرین در روز است.
وی حذف بوهای نامطلوب از آب خروجی را از مزایای این دستگاه نام برد و افزود: این دستگاه قابل نصب در هر شرایط آب و هوایی و در هر عرض و طول جغرافیایی است.
اردکانی با بیان اینکه نور خورشید مستقیما به این دستگاه برخورد نمی کند، توضیح داد: با استفاده از کلکتور، انرژی خورشیدی جذب می شود و با گرم کردن سیال، سیال گرم شده به دستگاه وارد می شود از این رو این دستگاه در هر شرایط آب و هوایی قابل بهره برداری است.
اردکانی با بیان اینکه نمونه نیمه صنعتی این دستگاه با همکاری سه دانشکاه شیراز، شریف و تهران تولید شده است، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت نیرو برای کاربردی کردن این دستگاه برای تولید آب شیرین قابل شرب به امضا رسیده است.
اردکانی با بیان اینکه حرارت اعمال شده به دستگاه در 4 مرحله برای شیرین سازی آب شور استفاده می شود، ادامه داد: زمانی که انرژی حرارتی اعمال می شود آب شور قسمتهای پایین دستگاه تبخیر می شود و در سینی ها چون آب شور قرار دارد و دمای آن از دمای بخار کمتر است پدیده میعان (تبدیل بخار به آب) ایجاد می شود و قطرات تولید شده به سمت دو طرف سینی هدایت می شوند.
این محقق با بیان اینکه دمای قطرات هدایت شده به آب شور سطح آنها منتقل می شود، اضافه کرد: این انتقال دما موجب تبخیر آب شور سطح قطرات می شود. این مکانیزم در 4 مرحله تکرار می شود و در نهایت آب شیرین قابل شرب از دستگاه خارج می شود.
وی به میزان آب قابل شرب تولید شده از این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: میزان آب قابل شرب تولید شده از دستگاه های آب شیرین کنهای خورشیدی موجود 6 تا 7 لیتر است ولی این دستگاه با 4 برابر افزایش ظرفیت قادر به تولید 21 تا 28 لیتر آب شیرین در روز است.
وی حذف بوهای نامطلوب از آب خروجی را از مزایای این دستگاه نام برد و افزود: این دستگاه قابل نصب در هر شرایط آب و هوایی و در هر عرض و طول جغرافیایی است.
اردکانی با بیان اینکه نور خورشید مستقیما به این دستگاه برخورد نمی کند، توضیح داد: با استفاده از کلکتور، انرژی خورشیدی جذب می شود و با گرم کردن سیال، سیال گرم شده به دستگاه وارد می شود از این رو این دستگاه در هر شرایط آب و هوایی قابل بهره برداری است.
اردکانی با بیان اینکه نمونه نیمه صنعتی این دستگاه با همکاری سه دانشکاه شیراز، شریف و تهران تولید شده است، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت نیرو برای کاربردی کردن این دستگاه برای تولید آب شیرین قابل شرب به امضا رسیده است.
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