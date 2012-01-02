عرضه آب شیرین کن خورشیدی با توان تولید 28 لیتر آب شیرین در روز

احمد صدیق اردکانی از محققان این پروژه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تامین انرژی و آب قابل شرب را از معضلات بسیاری از کشورها دانست و اظهار داشت: بر این اساس با توجه به شرایط آب و هوایی کشور اقدام به طراحی دستگاه آب شیرین کن خورشیدی کردیم ضمن آنکه معایبی که در این دستگاه ها وجود داشت و مانع از صنعتی شدن آن می شد، برطرف کردیم.

وی با اشاره به مکانیزم این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه از 4 سینی تشکیل شده است. آب شور از بالای دستگاه وارد این سینی ها می شود و انرژی حرارتی که از خورشید کسب می شود از قسمت پایین به دستگاه اعمال می شود.



اردکانی با بیان اینکه حرارت اعمال شده به دستگاه در 4 مرحله برای شیرین سازی آب شور استفاده می شود، ادامه داد: زمانی که انرژی حرارتی اعمال می شود آب شور قسمتهای پایین دستگاه تبخیر می شود و در سینی ها چون آب شور قرار دارد و دمای آن از دمای بخار کمتر است پدیده میعان (تبدیل بخار به آب) ایجاد می شود و قطرات تولید شده به سمت دو طرف سینی هدایت می شوند.



این محقق با بیان اینکه دمای قطرات هدایت شده به آب شور سطح آنها منتقل می شود، اضافه کرد: این انتقال دما موجب تبخیر آب شور سطح قطرات می شود. این مکانیزم در 4 مرحله تکرار می شود و در نهایت آب شیرین قابل شرب از دستگاه خارج می شود.



وی به میزان آب قابل شرب تولید شده از این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: میزان آب قابل شرب تولید شده از دستگاه های آب شیرین کنهای خورشیدی موجود 6 تا 7 لیتر است ولی این دستگاه با 4 برابر افزایش ظرفیت قادر به تولید 21 تا 28 لیتر آب شیرین در روز است.



وی حذف بوهای نامطلوب از آب خروجی را از مزایای این دستگاه نام برد و افزود: این دستگاه قابل نصب در هر شرایط آب و هوایی و در هر عرض و طول جغرافیایی است.



اردکانی با بیان اینکه نور خورشید مستقیما به این دستگاه برخورد نمی کند، توضیح داد: با استفاده از کلکتور، انرژی خورشیدی جذب می شود و با گرم کردن سیال، سیال گرم شده به دستگاه وارد می شود از این رو این دستگاه در هر شرایط آب و هوایی قابل بهره برداری است.



اردکانی با بیان اینکه نمونه نیمه صنعتی این دستگاه با همکاری سه دانشکاه شیراز، شریف و تهران تولید شده است، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت نیرو برای کاربردی کردن این دستگاه برای تولید آب شیرین قابل شرب به امضا رسیده است.