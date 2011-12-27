خواص منفی و مثبت باید به مردم شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی قبل از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با موضوع حماسه ماندگار 9 دی که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه خواص مثبت و منفی باید به مردم شناسانده شود، اظهار داشت: 9 دی روز مهم و تاریخی است که سبب بیمه شدن نظام جمهوری اسلامی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شروع ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی، تلاش شده در سه حوزه بستر سازی، آموزش و تبلیغات و اجرا برنامه ریزی شود و شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندق های رای باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز افزود: ایمان دینی مردم در روز 9 دی ریشه در عاشورا و اعتقادات داشت که توهین به اسلام، عاشورا و امام سبب شد که غیرت عاشورایی مردم تحریک شود.

جامعه نیازمند آگاهی بخشی، بصیرت افزایی و روشنگری است

وی اظهار داشت:‌ با توجه به آغاز فعالیت انتخاباتی در استان جامعه کنونی نیازمند آگاهی بخشی، بصیرت افزایی و روشنگری است.

رجبی ابراز داشت: روز 9 دی به حق از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی یوم الله نامگذاری شد، 9 دی روز برجسته ای است که سبب پایداری نظام همراه با ایمان و حضور پرشور مردم در صحنه بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز با بیان اینکه روز 9 دی نقطعه عطف تاریخ انقلاب اسلامی بوده است، گفت: 9 دی روز تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است که حضور پرشور مردم در صحنه چشم فتنه گران داخلی و خارجی را کور کرد و غبار فتنه از فضای کشور زدود.