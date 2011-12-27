26 شهروند برگزیده منتخب نیروی انتظامی خراسان شمالی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی خراسان شمالی ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره انتخاب شهروند برگزیده استان، اظهار داشت: برقراری امنیت اجتماعی و آرامش در هر نقطه از ایران حاصل عملکرد نیروی انتظامی و مشارکت شهروندان خودآگاه شهری و روستایی است که در همین راستا شاهد وجود بالاترین سطح نظم و امنیت اجتماعی در استان هستیم.

سرهنگ صفوه الله محمدی تصریح کرد: تقویت احساس مسئولیت و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی به منظور افزایش خود کنترلی اجتماعی همچنین شناسایی و تقدیر از اشخاصی که در راستای کنترل اجتماعی ایثار و از خود گذشتگی داشته اند از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

افزون بر این، وی ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مسئولیت پذیری، همبستگی و همدلی با سازمانهای برقرارکننده امنیت اجتماعی در سطح جامعه و تقویت ارزشهای اجتماعی در مواقع بروز حادثه و نابسامانیهای اجتماعی همچنین بسترسازی برای اجرای طرحهای اساسی تر در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

سرهنگ محمدی یادآور شد: منتخبان این جشنواره اشخاصی هستند که در تامین امنیت و نظم در جامعه با نیروی انتظامی مشارکت داشته اند که در همین راستا منتخبان برگزیده این جشنواره به سه گروه تقسیم شده اند.

به گفته وی، اولین گروه منتخب این جشنواره اشخاصی هستند که خود متولی برقراری نظم و امنیت اجتماعی هستند، با این وجود عملکرد آنان بیش از این مسئولیت و مبتنی بر ایثار بوده همچنین دومین گروه منتخب نیز به طور مستقیم در برقراری نظم در جامعه وظیفه ندارند بلکه عمل آنان موجب پیشگیری از آسیب به دیگران و رفع ناامنی بوده است.

وی افزود: سومین گروه شهروند برگزیده این جشنواره نیز اشخاصی هستند که به لحاظ قانونی در قبال برقراری نظم در جامعه نقش ندارند بلکه به دلیل احساس مسئولیت و کسب رضای خدا و وظیفه انسانی برای برقراری نظم اجتماعی اقدام کرده اند.

بر پایه گزارش خبرنگار مهر، شهید رسول نودهی، شهید محمدرضا جوهری، علی اصغر بابازاده، علی ربانی، آزاد جعفری، علی کماسیانی، عبد الرضا نوریان، سید ابراهیم محجوب، هادی مهرآبادی، محمد قربانی نیا، محمد صیفی، معصومه ترابی از جمله شهروندان برگزیده این جشنواره بوده اند که در زمینه امداد رسانی در زمان بروز خطر و مقابله با جرم و تهدیدات اجتماعی ایثارگرانه با نیروی انتظامی مشارکت داشته اند.