3000 نفر در زندان های کردستان به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده شنبه در جلسه کار گروه امور اجتماعی و فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان از لحاظ تعداد زندانی رتبه 23 کشوری را به خود اختصاص داده است و این آمار نشان دهنده آمار پائین زندانیان در مقایسه با دیگر نقاط کشور است.

وی با اشاره به میزان ورودی زندان های استان کردستان گفت: این میزان از میانگین کشوری بسیار پایین تر است به طوری که در کردستان به ازای هر 100 هزار نفر 171 نفر وارد زندان می شوند، این در حالی است که میانگین کشوری به ازای هر 100 هزار نفر 274 نفر است.

گرجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ورود زنان و مردان به زندان های استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 3.5 درصد از ورودی زندانیان را زنان و 96.5 درصد را مردان تشکیل می دهد.

مدیر کل زندان های کردستان افزود: آمارها نشان می دهد تنها 23 درصد زندانیان استان را افراد باسواد تشکیل می دهند و 77 درصد دیگر افراد از تحصیلات پایینی برخوردار هستند که این امر نشان دهنده اهمیت سواد در کاهش جرایم و مشکلات اقتصادی است.

گرجی زاده با بیان اینکه آمار مجرمان مرتبط با مواد مخدر در زندانهای استان کردستان 35 درصد است، گفت: در سطح کشور بیش از 45 درصد از زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.

وی اجرای برنامه های اصلاحی در زندانها را زمینه ساز بازگشت سالم آنها به اجتماع دانست و گفت: ترویج حفظ فرهنگ قرآنی، کاهش آسیب های اخلاقی و بازسازی سلامت زندانیان وظایف اصلی کمیته تخصصی طرح نشاط اجتماعی است.

گرجی زاده در پایان بیان کرد: انتظار می رود با اجرایی شدن 12 برنامه طرح تحول اجتماعی در استان جامعه ایی عاری از معضلات و جرایم داشته باشیم.