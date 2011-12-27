نمایشگاه نقاشی در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ‌در این نمایشگاه 28 اثر با موضوع آزاد و تکنیک رنگ و روغن، سیاه قلم و مدادرنگی با سبک رئال و امپرسیونیسم به نمایش گذاشته شده است.

سونیا صفاتی متولد 1367 تبریز بوده و تاکنون در یک نمایشگاه گروهی حضور یافته است.

این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی وی است.

نمایشگاه یاد شده با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن هنرهای تجسمی تبریز تا هشتم دی ماه جاری از ساعت 10 تا 18 در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برپاست.

نمایشگاه پوستر در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه پوستر آثار "سعید آموزگار" در نگارخانه میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز برپا شد. در این نمایشگاه 30 اثر با موضوع محیط زیست و اعتیاد به نمایش گذاشته شده است.

"سعید آموزگار" متولد 1367 و لیسانس گرافیک است.

وی تاکنون در دو نمایشگاه انفرادی و یک نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور حضور یافته است.

نمایشگاه یاد شده با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن هنرهای تجسمی تبریز تا هفتم دی ماه جاری از ساعت 13 تا 18 در نگارخانه میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز برپاست.

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 250 اثر با موضوع و تکنیک آزاد از هنرجویان آموزشگاه آزاد هنری یاسمین به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه یاد شده با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن هنرهای تجسمی تبریز تا هشتم دی ماه جاری از ساعت 10 صبح تا 13 و 16 تا 19 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع در اول سربالایی ولیعصر برپاست.