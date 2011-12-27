به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس ارشد امور بین‌الملل که امروز سه‌شنبه برای ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات به ستاد انتخابات کشور آمده بود، در خصوص هدف خود از کاندیدا شدن در انتخابات مجلس نهم چیست، گفت: ‌هدف من با توجه به تجریبات کاری و تحصیلی که داشته‌ام این است که تقویت نظام را در مجلس در موضع جدید دنبال کنم.

وی همچنین در خصوص این که آیا در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار خواهد گرفت گفت: من به عنوان اصولگرای مستقل به میدان می‌آیم و امیدوارم که احزاب اسلامی و اصولگرا اگر مایل بودند از من حمایت کنند.

قدیری ابیانه در پایان گفت: من از حوزه انتخابیه کاشان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا خواهم شد.