۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

شاهی عربلو:

مدت نمایندگی در مجلس نباید بیش از دو دوره شود

یک نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مدت نمایندگی در مجلس نباید بیش از دو دوره شود، گفت: قصد دارم در مجلس نهم طرحی را تهیه کنم مبنی بر اینکه مدت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی بیشتر از دو دوره نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شاهی‌عربلو نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی که امروز سه‌شنبه به منظور ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور، حضور یافته بود در خصوص اهداف و برنامه‌هایش برای نامزدی انتخابت مجلس نهم اظهار داشت: من 5 هدف اصلی "مساوات در اشتغال، مساوات در آموزش، اصلاح وضعیت بهداشت و درمان کشور، کمک به ورود جوانان به عرصه مدیریت و همچنین تهیه و تدوین طرحی در مجلس نهم مبنی بر اینکه مدت نمایندگی در مجلس از دو دوره بیشتر نشود" را در مجلس نهم دنبال خواهم کرد.

وی در پایان گفت: من از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهم شد.

شاهی عربلو در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده حوزه انتخابیه رباط کریم بود که در مجلس هشتم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

