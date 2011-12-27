مدت نمایندگی در مجلس نباید بیش از دو دوره شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شاهیعربلو نماینده دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی که امروز سهشنبه به منظور ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور، حضور یافته بود در خصوص اهداف و برنامههایش برای نامزدی انتخابت مجلس نهم اظهار داشت: من 5 هدف اصلی "مساوات در اشتغال، مساوات در آموزش، اصلاح وضعیت بهداشت و درمان کشور، کمک به ورود جوانان به عرصه مدیریت و همچنین تهیه و تدوین طرحی در مجلس نهم مبنی بر اینکه مدت نمایندگی در مجلس از دو دوره بیشتر نشود" را در مجلس نهم دنبال خواهم کرد.
وی در پایان گفت: من از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهم شد.
شاهی عربلو در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده حوزه انتخابیه رباط کریم بود که در مجلس هشتم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
نظر شما