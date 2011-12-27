همایش ملی حکیم سنایی غزنوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در این همایش ضن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهیختگان فرهنگی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان تلاش های ارزنده ای در راستای نهادینه کردن فرهنگ در میان جوانان دانشجو انجام داده است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی با اشاره به برگزاری همایش های علمی موفق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: این واحد دانشگاهی وظیفه خود را در راه ارتقای‌سطح علمی، فرهنگی و پژوهشی کشور با برگزاری همایش های موفق به خوبی به انجام رسانده است.

وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شاعران و نویسندگان بزرگ ایران زمین که سرمایه های فرهنگی این مرز و بوم هستند از وظایف محیط های دانشگاهی است.

معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور نیز در این همایش بیان داشت: یکی از مهمترین وظایف مدیران تعمیق فرهنگ است به همین دلیل مدیران فرهنگی و متعهد باید به ادبیات و شعر اهمیت بیشتری بدهند.

حجت الاسلام سید محمد علی ابهری با اشاره به تمدن و فرهنگ ایران اسلامی گفت: معرفی ظرفیتهای فرهنگی ایران از مهمترین دستاوردهای برگزاری همایش است.

وی افزود: ایران کشوری است با ظرفیت و تمدن پیشرفته که باید به وسیله برگزاری چنین همایش هایی به همه شناسانده شود.

وی با بیان این مطلب که دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاهی است با پتانسیل ارزشمند، اظهار داشت: این واحد دانشگاهی استعدادهای بسیار خوب و درخشانی را در خود جای داده و جوانان دانشجو در این واحد توانسته اند یک مرکز علمی خوب با کارنامه ای درخشان را در این استان پایه گذاری نمایند.

معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: کارهایی مانند برگزاری همایشهای علمی که نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت یکی از نمونه هایی است که می تواند جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی را در راستای ارتقا سطح علمی،‌ پژوهشی و فرهنگی کشور نشان دهد.

وی با اشاره به کارنامه درخشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ابراز امیدواری کرد و افزود:‌ این دانشگاه پله های موفقیت را به خوبی پشت سرنهاده و یقینا در راه رسیدن به پله های بالاتر می تواند چون گذشته موفق عمل نماید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این همایش ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی و فرهیخته اساتید و شاعران بیان داشت: برگزاری چنین همایش هایی در این استان از الزامات است و زیرا سیستان و بلوچستان بزرگانی چون سنایی غزنوی، فرخی سیستانی و یعقوب لیث صفار و دیگران را دارد که باید به همه شناسانده شوند و برگزاری چنین همایش هایی می تواند این بزرگان را به خوبی معرفی نماید.

حجت الاسلام عباس دانشی با بیان این مطلب که جوانان و نسل جدید باید قدر این مشاهیر بزرگ را بدانند، گفت: شاعرانی چون فردوسی و سنایی شاعرانی بی بدیل و بی نظیر هستند و باید قدر و منزلت آنها به خوبی معرفی شود.

وی با اشاره به دیانت و مذهب در اشعار سنایی غزنوی افزود: شاعر بزرگ سنایی غزنوی در عصر خفقان آن دوران توانسته بود که مذهب و دین خود را به منصه ظهور برساند و با اشعار خود این موضوع را بروز دهد.

وی ضمن اعلام همکاری برای انجام فعالیت های علمی و فرهنگی و حمایت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برای برپایی همایش ها و سمینارها، از زحمات این واحد دانشگاهی در راستای ترویج و تعمیق ارزش ها تقدیر و تشکر نمود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نیز در این همایش اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که ایران اسلامی از لحاظ فرهنگی غنی ترین کشور است.

احمد مهربان گفت: ایران از همان ابتدا کشوری با مردمی متمدن و با فرهنگ بوده، پرورش و درخشش شاعران و نویسندگان بی مثالی مانند سنایی غزنوی، فردوسی، حافظ و ... در این مرز و بوم خود گواه این مطلب است.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها به عنوان یک محیط علمی و فرهنگی مسئول ترویج فرهنگ ها و اصالت های کشور هستند، افزود: برپایی همایش های علمی یکی از کارهای بارزی است که دانشگاه می تواند برای زنده نگه داشتن افتخارات یک کشور انجام دهد.

وی بیان داشت: شاید شاعرانی چون سنایی غزنوی را همگان به خوبی نشناسند، وظیفه ما دانشگاهیان معرفی آنان به جامعه و ارج نهادن به کارهای بزرگی است که چنین شاعرانی برای کشور متمدن ایران انجام داده اند.

وی در پایان ابیاتی از اشعار سنایی غزنوی را قرائت کرد.

دبیر منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این همایش پیام عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را قرائت کرد و گفت: شاعرانی چون سنایی غزنوی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، برگزاری چنین همایشهایی می تواند کمترین کار برای ارج نهادن به این شاعران بزرگ ایرانی باشد.

حبیب جدید الاسلامی با اشاره به این که برگزاری همایش سنایی غزنوی در استان سیستان و بلوچستان از ملزومات بود، افزود: از حکیم سنایی غزنوی می توان به عنوان شاعر سیستانی یاد نمود زیرا غزنین در آن زمان جز سیستان بزرگ بوده است.

وی اظهار داشت: در شعر سنایی غزنوی همیشه نوآوری دیده شده است.

وی با بیان این مطلب که سنایی غزنوی را باید اولین شاعر عرفانی و اخلاقی ایران اسلامی نامید به قرائت اشعار سنایی پرداخت و به آیاتی که در این اشعار استفاده شده بود اشاره نمود.

در ادامه این همایش تعدادی از اساتید به ارائه مقاله پرداختند و در پایان از مقالات برتر و سخنرانان و کمیته اجرایی این همایش با اهدای هدایایی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

این همایش از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان، شیخ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان، مدیران کل ادارات و سازمان های استان، هیئت رئیسه واحد زاهدان و جمع کثیری از شاعران، اساتید و دانشجویان سخن پرداز در تالار علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار شد.