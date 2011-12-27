۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

ششمین نشست پژوهشگران گلشن ابرار بانوان

ششمین نشست پژوهشگران گلشن ابرار بانوان

نشست ششم پژوهشگران گلشن ابرار ویژه بانوان با محوریت ارئه دو مقاله پژوهشی و تصویب طرح نهائی شناسه مقالات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای کمی و کیفی مقالات گلشن ابرار، ششمین نشست بانوان پژوهشگر با حضور استاد ناظر، حجت الاسلام ناصر باقری بیدهندی و با شرکت فعال محققان این مرکز در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی پژوهشی، شرح حال دو تن از بانوان تأثیرگذار جهان تشیع ارائه و دفاع شد .

حجت الاسلام جودتی نیز بر دقت و تسریع در اعمال نکات تکمیلی مقالات تأکید و با اشاره به اهمیت تهیه شناسه مقالات، از محققین گروه گلشن خواست قبل از اقدام به تالیف، شناسه آن را تهیه و پس از تایید آن در شورای علمی گلشن، شروع به تالیف مقاله کنند.

