64 نفر در آذربایجان شرقی داوطلب نمایندگی مجلس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمد زاده با اشاره به ثبت نام کنندگان اظهار داشت: سه نفر از ثبت نام کننده ها زن بوده بیشترین نامزد از شهرستان تبریز با 17 نفر بوده و در شهرستان بناب تاکنون ثبت نامی صورت نگرفته است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان از داوطلبان نمایندگی درخواست کرد زمان ثبت نام را به روز آخر موکول نکنند.

محمدزاده گفت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از صبح روز شنبه در 13حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد.

طبق قانون انتخابات و دستور وزیر کشور، نام نویسی هر روز ازساعت 8 صبح شروع و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت و احتمال تمدید این ساعات برای روز آخر نام نویسی وجود دارد.

داوطلبان در این مدت می توانند با مراجعه به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اقدام به ثبت نام نموده و مدارک مورد نیاز را به طور کامل تحویل دهند.

آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 800 هزار نفر و 20 شهرستان و 13 حوزه انتخابیه دارای 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.