۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

تحولات امنیتی فلسطین/

یورش صهیونیستها به نوار غزه/ پهپادها در آسمان غزه به پرواز درآمدند

یورش زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و پرواز هواپیماهای شناسایی این رژیم بر فراز مناطق مختلف غزه از آخرین اخبار امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز به مرکز نوارغزه یورش بردند و یک نوجوان فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی حال این نوجوان 13 ساله تا حدودی وخیم گزارش شده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین محدوده شمال غرب بیت لاهیا در شمال نوارغزه را نیز گلوله باران کردند که این امر تلفاتی در بر نداشت.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد گردانهای صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین صبح امروز با تیربار به سوی نظامیان اسرائیلی که تلاش می کردند به پایگاه "ابو مطیبق" در مرکز نوارغزه یورش ببرند، حمله کردند.

گردانهای مذکور در این رابطه در بیانیه ای اعلام کردند: نیروهای مقاومت گردانهای صلاح الدین ماموریت خود را به خوبی انجام دادند و توانستند نظامیان صهیونیست را به عقب نشینی وادار کنند.

در ادامه بیانیه آمده است : مقاومت مبارزان فلسطینی حاوی این پیام به اشغالگران است که مقاومت در برابر جنایات اسرائیل سکوت نخواهد کرد و همواره برای مقابله با هر گونه تهدید و حمله ای آمادگی دارد.

همچنین هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی صبح امروز بر فراز آسمان شمال نوارغزه به پرواز درآمدند.

