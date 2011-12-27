طرح جامع پسماند شهرداریهای خراسان رضوی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسین پور صبح سه شنبه در جلسه کارگروه پسماند استان اظهارکرد: با توجه به رشد بی رویه جمعیت و تولید روزافزون زباله در حوزه های صنعتی، کشاورزی، پزشکی، عادی و ویژه مدیریت پسماند آن از جمله دغدغه های امروز دنیاست که در کشور ما نیز به صورت جدی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در چند سال اخیر قوانینی برای مدیریت و ساماندهی پسماند در کشور تدوین و اجرایی شده که بر همین اساس طرح جامع و تفصیلی پسماند استان نیز تدوین شده است.

حسین پور گفت: بر اساس این قوانین باید تمامی شهرهای بالای یک میلیون نفر تا پایان سال 90و باقی شهرها تا پایان سال 92 پسماندهای خود را به صورت نوین و تفکیک شده جمع آوری کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز تا پایان سال چهارم نیز باید شهرهای بالای 200 نفر نسبت به جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا اقدام کنند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: به همین دلیل باید طرح جامع پسماند در حوزه شهرداری ها و دهیاری های استان تدوین و نسبت به جمع آوری پسماند در روستاها و شهرها بر اساس این طرح اقدام شود.

در ابتدای این دیدار اعضای کارگروه به بیان دیدگاه های خود در حوزه جمع آوری پسماند و تدوین طرح جامع آن پرداختند.