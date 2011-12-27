95 کیلوگرم تریاک از کامیونی در جاده قدیم تهران – قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لیراوی گفت: مأموران عملیاتی پایگاه نهم این یگان روز گذشته هنگام گشت زنی در محدوده جاده قدیم تهران- قم به محموله یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی موضوع به راننده دستور توقف دادند.

وی افزود: با توقف خودرو، راننده و سرنشینان آن که "حسن و فاطمه" نام داشتند، مورد بازرسی قرار گرفته و در تحقیقات با توجه به ضد و نقیض گوییهای مظنونان احتمال آن رفت که در امر حمل و نقل مواد مخدر فعالیت دارند.

این مسئول بیان کرد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد این افراد به‌عنوان اسکورت یک کامیون هستند که در حال حمل مواد مخدر است؛ بر این اساس بررسی برای شناسایی کامیون مذکور آغاز و دقایقی بعد این خودرو نیز شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: با توقف کامیون، راننده و سرنشین آن که "محمد و حامد" نام داشتند، بازداشت و در بازجوییهای انجام شده به حمل مواد مخدر اعتراف کردند که در بازرسی از خودرو نیز 127 بطری 640 گرمی و هفت بطری دو کیلوگرمی حاوی تریاک کشف و ضبط شد.

لیراوی یادآور شد: متهمان به همراه 95 کیلو مواد مکشوفه برای انجام تحقیقات بیشتر به ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند.

وی اضافه کرد: در پی تحقیقات انجام شده "حامد" یکی از متهمان، اظهار داشت که کامیون متعلق به "حسن" است و مواد مکشوفه را من از یکی از شهرستانهای جنوبی تحویل گرفته و قرار بود به تهران منتقل کنم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: تمام متهمان در تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند و تلاش برای دستگیری سایر همدستان متهمان ادامه دارد.